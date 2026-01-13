Başkan Erdoğan'dan AK Parti MYK'da Terörsüz Türkiye ve Suriye mesajı: "10 Mart mutabakatı tarihi bir fırsat"
Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Suriye'deki terör örgütü SDG'nin yerine getirmediği 10 Mart mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Halep'teki gelişmelerin 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Suriye'deki terör örgütü SDG'nin yerine getirmediği 10 Mart mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
HALEP'İN TEMİZLENMESİ KALICI HUZUR İÇİN ÖNEMLİ
MYK toplantısında Suriye'deki son gelişmeler ile 'Terörsüz Türkiye' süreci değerlendirildi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesinin, Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.
Erdoğan, terör örgütünün Suriye'deki uzantısının maksimalist ve irrasyonel taleplerine rağmen, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğini, bu yaklaşımın devam etmesinin Suriye halkının hayrına olacağını söyledi.
KARDEŞLİĞİN BOZULMASINA İZİN VEREMEYİZ
Komşuluk hukukuna değinen Başkan Erdoğan, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" dedi.
Halep'teki gelişmelerin 10 Mart Mutabakatının uygulanması için tarihi fırsat sunduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.