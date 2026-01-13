Başkan Erdoğan'dan AK Parti MYK'da Terörsüz Türkiye ve Suriye mesajı: "10 Mart mutabakatı tarihi bir fırsat"

AK Parti MYK (AA)

HALEP'İN TEMİZLENMESİ KALICI HUZUR İÇİN ÖNEMLİ



MYK toplantısında Suriye'deki son gelişmeler ile 'Terörsüz Türkiye' süreci değerlendirildi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesinin, Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.