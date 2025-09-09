Barış Alper Yılmaz transferinde Suudi baskısı yeniden yükseliyor

Suudi arabistan'da 1 Ocak'ta başlayacak olan transfer sezonu, Galatasaray için yeniden büyük bir sorunun habercisi olarak görülüyor. Özellikle NEOM SC'nin milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için ısrarcı tavrını sürdürmesi, Sarı-Kırmızılı camiada tansiyonu yükseltiyor.

Suudi kulübünün, 1 Ocak itibarıyla başlayacak transfer döneminde oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında olduğu ve yeniden Galatasaray'ın kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay NEOM SC, 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 30+5 milyon euro tutarında bir teklif sunmuştu. Ancak Galatasaray yönetimi, bu teklifi reddederek oyuncu için 60 milyon euro talebinde bulunmuştu.

Ayrıca, Suudi kulübünün milli oyuncuya yıllık 12 milyon euro maaş önerdiği öne sürülmüştü. Yüksek maaş teklifi karşısında Barış Alper'in kafasının karıştığı ve bu süreçte Galatasaray'da kadro dışı bırakılarak takım içinde sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Galatasaray cephesi oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmeleri, önümüzdeki günlerde yakından takip edecek.