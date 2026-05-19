CANLI | Orta Doğu'da savaşın eşiğinden dönüldü! ABD Başkanı Trump: İran'a saldırıyı erteledim
ABD/İsrail-İran cephesinde tansiyon yine yüksek. ABD Başkanı Donald Trump, Körfez liderlerinin talebi üzerine İran’a yönelik planlanan askeri saldırıyı ertelediğini açıkladı. Kararın ardından Tahran ve Yemen'den rest gecikmedi; İran lideri Mücteba Hamaney "Yeni cepheler açarız" derken, Husiler askeri olarak savaşa hazır olduklarını duyurdu. Orta Doğu'da yaşanan tüm gelişmeler takvim.com.tr'de...
ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" belirtti.
Trump'ın bu açıklamasının üzerine Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı başlatması halinde Husilerin askeri olarak hazır olduğunu söyledi.
İRAN LİDERİ HAMANEY: "SAVAŞ DURUMUNUN DEVAMI HALİNDE BAŞKA CEPHELER AÇILACAK"
İran lideri Mücteba Hamaney, ABD’nin İran’a yönelik yeni savaş tehdidine ilişkin, “Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak.” dedi.
İran liderinin resmi Telegram hesabından, olası bir savaşa ilişkin mesajı yayımlandı.
Mesajda, “Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır.” İfadeleri yer aldı.
HUSİLER: İRAN'A YÖNELİK OLASI ABD SALDIRISINA KARŞI ASKERİ OLARAK HAZIRIZ
Husilere ait el-Mesira televizyonunda yayımlanan görüntülü konuşmasında Husi, ABD'nin İran limanlarına yönelik abluka uyguladığını ve bunun küresel ekonomiyi de etkilediğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın önceliğinin "İsrail’e hizmet etmek” olduğunu savunan Husi, Washington yönetiminin daha önce başarısız olan sürecin ardından yeni bir gerilim hazırlığında olduğuna dair işaretler bulunduğunu ifade etti.
Husi, İran'a yönelik yeni bir askeri tırmanışın bölge genelinde ciddi sonuçlar doğuracağını belirterek, "Askeri düzeyde tüm gelişmelere hazırız." dedi.
TRUMP: SALDIRIYI ERTELEDİM
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında ciddi müzakereler devam ederken Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın saldırının durdurulmasını istediğini ifade etti.
Bölge ülkelerinin liderlerinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı" bir anlaşmanın sağlanabileceği görüşünü paylaştığını aktaran Trump, bu çerçevede yarın yapılması planlanan saldırının iptal edilmesi talimatını verdiğini kaydetti.
Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine ve ABD ordusuna saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdiğini, ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini belirtti.