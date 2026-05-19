Cumhuriyet Halk Partisi'nde partinin gidişatından memnun olmayıp "sadık vekiller" ikinci kez Ankara'da toplandı. Toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu 'na yakınlığıyla bilinen 15'i aktif milletvekili 30'dan fazla partili katılım sağladı. CHP 'nin içinde bulunduğu durumdan duyulan rahatsızlık masaya yatırıldı. Genel Merkez'deki Silivri tahakkümü, İBB ve diğer CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklara sahip çıkılmasına tepki olarak "Gerçek CHP'liler CHP'ye sahip çıkıyor" mesajı verildi.

Özkan Yalım kurultay için delege borsası kurulduğu itiraf etti (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



YALIM VE BÖCEK KONUŞTU... DELEGE VE ADAYLIK BORSASI İFŞA OLDU



Bir yandan da tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Muhittin Böcek'in itirafları CHP'nin parayla dizayn edildiği kurultay sürecini ve sonrasında kurulan adaylık borsasını açık etti.



Yalım, Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira para verdiğini anlattı. "Delegelerin yakınlarını belediyelerde ve şirketlerinde işe soktuk" dedi. Böcek ise yeniden adaylık karşılığında CHP Malatya Milletveki Veli Ağbaba'ya Genel Merkez'de 1 milyon Euro teslim ettiklerini anlattı.

MUTLAK BUTLAN DAVASININ SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK BEYANLAR



Her iki ifade de istinaftaki mutlak butlan davasına etki edecek türden olduğu için mutlak butlanı inceleyen Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.