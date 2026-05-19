CHP'deki "sadık"lar ikinci kez bir arada! 15 milletvekilli sır toplantı: Gündem mutlak butlan | Kılıçdaroğlu'ndan yeni çağrı gelecek mi?
CHP'de parti içi muhalefet Ankara'da ikinci bir sır toplantı icra etti. Takvim.com.tr'nin CHP içindeki kaynaklarından edindiği bilgiye göre toplantıya 15 aktif vekil katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na olan yakınlıklarıyla ön plana çıkan vekillerin masasında Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in itiraflarının yanı sıra "mutlak butlan" meselesi de vardı. Toplantıyla Genel Merkez'deki Silivri tahakkümüne karşın "Gerçek CHP'liler CHP'ye sahip çıkıyor" mesajı verildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde ikinci bir "arınma" çağrısı yapacağı kulislerde konuşuluyor.
- CHP'de 15'i aktif milletvekili 30'dan fazla partili, Ankara'da partinin gidişatını değerlendirmek için toplandı.
- Toplantıda Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in CHP içindeki para trafiğine ilişkin etkin pişmanlık itirafları masaya yatırıldı.
- Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberdar olduğu ve ikinci bir 'arınma' çağrısı yapabileceği belirtildi.
- Gürsel Tekin liderliğinde İstanbul'da da benzer bir 'arınma' buluşması gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde partinin gidişatından memnun olmayıp "sadık vekiller" ikinci kez Ankara'da toplandı.
Toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen 15'i aktif milletvekili 30'dan fazla partili katılım sağladı. CHP'nin içinde bulunduğu durumdan duyulan rahatsızlık masaya yatırıldı.
Genel Merkez'deki Silivri tahakkümü, İBB ve diğer CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklara sahip çıkılmasına tepki olarak "Gerçek CHP'liler CHP'ye sahip çıkıyor" mesajı verildi.
YALIM VE BÖCEK KONUŞTU... DELEGE VE ADAYLIK BORSASI İFŞA OLDU
Bir yandan da tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Muhittin Böcek'in itirafları CHP'nin parayla dizayn edildiği kurultay sürecini ve sonrasında kurulan adaylık borsasını açık etti.
Yalım, Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira para verdiğini anlattı. "Delegelerin yakınlarını belediyelerde ve şirketlerinde işe soktuk" dedi. Böcek ise yeniden adaylık karşılığında CHP Malatya Milletveki Veli Ağbaba'ya Genel Merkez'de 1 milyon Euro teslim ettiklerini anlattı.
MUTLAK BUTLAN DAVASININ SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK BEYANLAR
Her iki ifade de istinaftaki mutlak butlan davasına etki edecek türden olduğu için mutlak butlanı inceleyen Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
Ankara'da toplanan CHP'li vekillerin masasında Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in itiraflarının yanı sıra "mutlak butlan" meselesi de vardı.
İSİM İSİM 'KÖŞEBAŞI'NDAKİ VEKİLLER VE PARTİLİLER
Öte yandan Çankaya Oran'daki Köşebaşı isimli mekanda yapılan ilk toplantıya CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal katılmıştı.
CHP milletvekilliği ve İstanbul İl Başkanlığı da yapmış olan Ali Özcan'ın çağrısıyla yapılan toplantıya CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Gaye Usluer, Müslüm Sarı, Ali Haydar Fırat gibi isimler de iştirak etmişti.
Toplantılardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da haberdar olduğu öğrenildi.
123 yıllık mazisi olan partinin mahkeme koridorlarına düşmesi ve açığa çıkan son skandallar parti içinde büyük huzursuluğa yol açmış durumda.
Daha önce "partiyi kayyuma teslim edemem" diyerek irade gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olası bir mutlak butlan kararında görevden kaçmayacağı söyleniyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İKİNCİ BİR ARINMA ÇAĞRISI BEKLENİYOR
Takvim.com.tr'nin CHP'deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Kılıçdaroğlu'nun ikinci bir "arınma" çağrısı yapması bekleniyor.
Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu Kasım 2025'te "CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz" diyerek CHP'nin derhal arınması gerektiğini savunmuştu.
"Rüşvet çarkının müteahhitleri" diyerek de doğrudan Ekrem İmamoğlu ve çevresindekileri işaret etmişti.
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama, bakın büyük bir ama ile söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır"
Ankara'daki "arınma" odaklı toplantılarla eş güdümlü olarak İstanbul'da "arınma" buluşması yapıldı.
"Partiyi temizleyeceğiz"
GÜRSEL TEKİN ORGANİZE ETTİ: İSTANBUL'DA "ARINMA" BULUŞMASI
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki buluşmayı tertip eden Gürsel Tekin "Aldıyla, verdiyle, ihaleyle işimiz olmaz. Partiyi en kısa zamanda temizleyeceğiz" mesajı verdi.
Tekin'den sonra söz alan Berhan Şimşek, Özgür Özel'i "Silivri'nin posta güvercini" olarak tanımlayıp "CHP Silivri'den yönetilemez. Zıp zıp Mahir aynada kendine baksın" ifadelerini kullandı.
Barış Yarkadaş ise CHP'deki şaibeli para trafiklerine isyan edip "oy torbalarını para torbalarına çevirenlere" yüklendi.