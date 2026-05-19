Tanju Özcan'ın uçkur yatındaki "sarışın kadın" ortaya çıktı: Zeynep K. her şeyi anlattı
Uçkur düşkünlüğünde CHP’li mevkidaşlarıyla yarışan yolsuzluk tutuklusu eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Ataköy Marina'daki yat eğlencesine dair yürütülen soruşturmada ifade veren Zeynep K., görüntülerdeki “sarışın kadının” kendisi olduğunu itiraf etti. Takvim’un ulaştığı ifade tutanağında Zeynep K., Özcan'ın kendisini şoförüyle evinden aldığını daha sonra yatta içkili eğlence düzenlediklerini söyledi. Zeynep K., alkollü sefada CHP’li Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Nadir Ataman’ın da yer aldığını ifşaladı. Soruşturma, kadın temin ederek siyasileri şantaj tuzağına düşüren organize şebekeye uzandı. Savcılık, incelemeye aldığı şebekede CHP’li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın da ağa takıldığı saptandı.
- CHP'li eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Ataköy Marina'da bir yatta çekilen eğlence fotoğrafları nedeniyle soruşturma kapsamında ifade verdi.
- Zeynep K., Demet isimli kişinin ayarladığı buluşmada Tanju Özcan, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Nadir Ataman ve Tayfun isimli şahısla teknede bir araya geldiğini açıkladı.
- Soruşturma, nüfuzlu kişilere kadın temin eden ve şantaj yapan bir organize suç şebekesine uzandı.
- Örgütlü Suçlar Bürosu, şebekenin hedefinde eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da bulunduğunu tespit etti.
- Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanju Özcan ile Öznur Çağalı arasındaki ilişkiyi baz istasyonu raporlarıyla kanıtladı.
Yolsuzluk tutuklısı CHP'li eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın İstanbul Ataköy Marina'da bir yatta çekildiği ortaya çıkan eğlence fotoğraflarının ardındaki karanlık ilişki ağı gün yüzüne çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Zeynep K., o gece yaşananları bütün detaylarıyla savcılığa anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan yoğun ihbarlar üzerine kimliği tespit edilen Zeynep K., savcılığa verdiği resmi ifadede fotoğraftaki sarışın kadının kendisi olduğunu kabul etti.
Olayın 2022 yılında gerçekleştiğini belirten Zeynep K., buluşmanın Demet isimli arkadaşı tarafından ayarlandığını dile getirdi.
O dönem Şişli'de bulunan Anthill Rezidans'ta oturduğunu aktaran Zeynep K., "Demet beni arayarak bu üç şahsın kendi arkadaşları olduğunu, akşam Ataköy Marina'da bulunan bir teknede sohbet edeceklerini, katılıp katılmayacağımı sordu. Ben bu üç şahsı öncesinde hiç görmemiştim. Şahısların arasında sohbetinize dahil olabilirim diyerek teklifi kabul ettim." dedi.
'TANJU ŞOFÖRÜYLE BENİ EVİMDEN ALDI'
Demet'in yorgun olduğunu bahane ettiğini vurgulayan Zeynep K., "Demet bana, 'ben uzaktayım ve yorgunum, seni Tanju Bey alsa olur mu' diye sordu. Daha sonra bizi iletişime geçirdi. Akabinde Tanju Özcan şoförüyle beraber beni evimden aldı. Birlikte Ataköy Marina'ya gittik, marinadaki bir tekneye bindik." ifadelerini kullandı.
MASADA BİR CHP'Lİ DAHA
Yatta yaşananları detaylandıran Zeynep K., teknede Tanju Özcan'ın yanı sıra Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Nadir Ataman ve soyadını hatırlamadığı Tayfun isimli bir şahsın bulunduğunu bildirdi.
Zeynep K., "Daha sonra Tanju Özcan'ın şoförü bize yiyecek içecek sunumu yaptı. Masada viski vardı. Hepimiz alkol aldık, sohbet ettik. Başka herhangi bir madde kesinlikle yoktu." diye konuştu.
NÜFUZLU KİŞİLERE KADIN TEMİN EDEN ŞANTAJ AĞI
Soruşturma dosyasında en dikkat çeken detaylardan biri "Demet" isimli şahıs hakkındaki ağır iddialar oldu.
Başsavcılığa ulaştığı öğrenilen ihbarlara göre, piyasada kadın temin eden bir aracı olarak bilinen Demet'in, nüfuzlu ve varlıklı erkekleri hedef aldığı öne sürüldü. Bu şahsın, maddi menfaat karşılığında iş bağlantıları kurduğu, bazı görüşmeleri gizlice kayıt altına alarak şantaj malzemesi topladığı saptandı.
VEFA SALMAN DA OLTAYA TAKILMIŞ
Örgütlü Suçlar Bürosu bu iddialar üzerine soruşturmayı derinleştirirken, şebekenin hedefindeki isimler arasında eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın bulunduğu belirlendi.
ÇAĞALI 'BEN DEĞİLİM' DEMİŞTİ
Yattaki eğlence görüntülerinin sızmasının ardından gözler ilk olarak Bolu Belediyesi personeli Öznur Çağalı'ya çevrilmişti.
Çağalı, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadede, "Bu resimde bulunan bayan kesinlikle ben değilim. Fotoğrafın ne zaman çekildiğini, kimlerin olduğunu bilmiyorum. Şu an mahkemesi görülen ve benim mağdur olarak bulunduğum şantaj dosyasından dolayı bu resimde yer alan sarışın bayanın benim olduğum izlenimi oluştu. Ailem ve çevremden bu yönde çok tepki aldım ancak söylediğim gibi bu resimde yer alan Tanju Özcan dışındaki şahısları tanımıyorum." sözleriyle iddiaları reddetmişti.
BAZ KAYITLARI ZİNA BULUŞMASINI BELGELEDİ
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü farklı bir şantaj soruşturmasında, Tanju Özcan ile Öznur Çağalı arasındaki ilişki dijital materyaller ve baz istasyonu raporlarıyla kanıtlandı.
CHP'li Özcan'ın inkar politikası baz raporlarıyla çökertilirken, Tanju Özcan, Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada eşinden özür dilemek zorunda kaldı.