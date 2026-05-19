Tanju Özcan'ın uçkur yatındaki "sarışın kadın" ortaya çıktı: Zeynep K. her şeyi anlattı

'TANJU ŞOFÖRÜYLE BENİ EVİMDEN ALDI' Demet'in yorgun olduğunu bahane ettiğini vurgulayan Zeynep K., "Demet bana, 'ben uzaktayım ve yorgunum, seni Tanju Bey alsa olur mu' diye sordu. Daha sonra bizi iletişime geçirdi. Akabinde Tanju Özcan şoförüyle beraber beni evimden aldı. Birlikte Ataköy Marina'ya gittik, marinadaki bir tekneye bindik." ifadelerini kullandı.

MASADA BİR CHP'Lİ DAHA Yatta yaşananları detaylandıran Zeynep K., teknede Tanju Özcan'ın yanı sıra Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Nadir Ataman ve soyadını hatırlamadığı Tayfun isimli bir şahsın bulunduğunu bildirdi. Zeynep K., "Daha sonra Tanju Özcan'ın şoförü bize yiyecek içecek sunumu yaptı. Masada viski vardı. Hepimiz alkol aldık, sohbet ettik. Başka herhangi bir madde kesinlikle yoktu." diye konuştu.

NÜFUZLU KİŞİLERE KADIN TEMİN EDEN ŞANTAJ AĞI Soruşturma dosyasında en dikkat çeken detaylardan biri "Demet" isimli şahıs hakkındaki ağır iddialar oldu. Başsavcılığa ulaştığı öğrenilen ihbarlara göre, piyasada kadın temin eden bir aracı olarak bilinen Demet'in, nüfuzlu ve varlıklı erkekleri hedef aldığı öne sürüldü. Bu şahsın, maddi menfaat karşılığında iş bağlantıları kurduğu, bazı görüşmeleri gizlice kayıt altına alarak şantaj malzemesi topladığı saptandı.

VEFA SALMAN DA OLTAYA TAKILMIŞ Örgütlü Suçlar Bürosu bu iddialar üzerine soruşturmayı derinleştirirken, şebekenin hedefindeki isimler arasında eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın bulunduğu belirlendi. Vefa Salman ile Özgür Özel