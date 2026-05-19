Sağlık bürokrasisine e-neşter: Raporlarda dijital dönem başladı | Hastaneye gitmeden e-Nabız’dan belge alınabilecek

İstirahat raporlarında tek hekim sınırı 40 gün olarak belirlenirken, silah ruhsatı ve özel güvenlik görevlisi raporlarında psikiyatrik ve nörolojik kriterler sıkılaştırıldı.

İSTİRAHAT RAPORLARINDA SINIR 40 GÜN

İstirahat raporlarına ilişkin süre sınırları netleştirildi.

Tek hekim bir defada en fazla 10 gün rapor verebilecek. Kontrol muayenesinin ardından aynı hekim en fazla 10 gün daha rapor düzenleyebilecek.

Hastalık nedeniyle verilecek rapor süresinin 20 günü aşması halinde sağlık kurulu raporu gerekecek. Bir kişiye bir yıl içinde tek hekim tarafından verilecek toplam istirahat raporu süresi 40 günü geçemeyecek.

Engelli ve kronik hastalar raporlarını uzaktan sağlık hizmetiyle yenileyebilecek.

UZAKTAN YENİLEME KOLAYLIĞI

Engelli sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme kullanım raporları, evde sağlık hizmetleri koordinasyonunda uzaktan sağlık hizmetiyle yenilenebilecek.

ÖTV istisnasıyla araç alımında kullanılacak raporlarda engelin türü, etkilediği ekstremite ve engel oranlarının ayrı ayrı belirtilmesi mecburi kılındı. "Özel tertibatlı araç kullanabilir" gibi genel ifadeler yerine ayrıntılı tanımlamalar kullanılacak.