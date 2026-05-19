Sağlık bürokrasisine e-neşter: Raporlarda dijital dönem başladı | Hastaneye gitmeden e-Nabız’dan belge alınabilecek
Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yeni yönetmelikle sağlık raporu alma süreçleri tamamen dijitalleşti. Islak imza dönemi sona ererken, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden başvuru ve belge alma imkanı getirildi. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla üç hekimli kurul modeli oluşturuldu, başhekim onayı kaldırıldı. İstirahat raporlarında tek hekimin verebileceği yıllık süre 40 günle sınırlandırıldı. Silah ruhsatı ve özel güvenlik görevlisi raporlarında psikiyatrik ve nörolojik şartlar ağırlaştırıldı. Engelli vatandaşlar ve kronik hastalar için uzaktan rapor yenileme kolaylığı sağlandı. Evlilik öncesi raporlar ve lisanssız spor faaliyetleri için istenen belgeler elektronik ortama taşındı. Adli muayenelerde mahremiyet esas alınarak kadın hekim talebi hakkı tanındı. Tüm bu işlemler hastanelerde kurulacak Rapor Başvuru Merkezi üzerinden tek elden yürütülecek ve raporlara İngilizce dil desteği eklenecek.
Hızlı Özet Göster
- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle sağlık raporu başvuruları tamamen dijital ortama taşındı.
- Sağlık kurullarının yapısı yeniden düzenlenerek tam teşekküllü ve üç hekimli iki ayrı model oluşturuldu.
- İstirahat raporlarında tek hekim tarafından verilebilecek süre sınırlandırıldı ve toplam rapor süresi bir yılda 40 günü geçemeyecek.
- Silah ruhsatı için bazı sağlık kriterlerinde kısıtlamalar getirildi ve psikiyatrik rahatsızlığı olanlara rapor verilmeyecek.
- Evlilik öncesi sağlık raporu ve sporcu lisansı gibi alanlarda dijital süreç ve kolaylıklar getirildi.
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren sağlık raporu işlemlerinde yeni dönem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmen başladı. Sağlık raporu almak için hastane koridorlarında beklenen uzun mesailer ve evrak kalabalığı tarih oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Sağlık Raporları Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün yürürlüğe girdi.
Yeni sistemle yazılı dilekçe dönemi sona erdi. Bütün başvurular dijital ortama taşındı. Vatandaşlar raporlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Elektronik sisteme aktarılmayan istisnai durumlar dışında ıslak imzalı belgeler geçerliliğini yitirdi. Rapor almak isteyenlerin öncelikle e-Devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formunu doldurması zorunlu hale getirildi.
RAPOR BAŞVURU MERKEZİ DÖNEMİ
İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında "Rapor Başvuru Merkezi" kurulacak. İşlemler tek noktadan başlatılıp takip edilerek sonuçlandırılacak.
Standart rapor formatı dışındaki belge düzenlemelerinin önüne geçilecek.
DİL DESTEĞİYLE ULUSLARARASI KULLANIM İMKANI
Sağlık raporlarına İngilizce dil desteği eklenerek uluslararası kullanım imkanı sağlandı.
KURULLARDA ÜÇ HEKİM DÖNEMİ
Sağlık kurullarının yapısı yeniden düzenlendi. Tam teşekküllü kurullarda iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz, nöroloji, psikiyatri ile fizik tedavi veya ortopedi uzmanlarının bulunması zaruri kılındı.
Tam teşekküllü ve üç hekimli olmak üzere iki ayrı sağlık kurulu modeli oluşturuldu. İstisnalar dışında raporların üç hekim imzasıyla düzenlenebilmesinin önü açıldı.
KURUL RAPORUNDA ONAY MECBURİYETİ KALKTI
Mühür ve başhekim onayı zorunluluğu kaldırılarak süreç hızlandırıldı.
Kurul raporları elektronik imza ile hazırlanacak.
İSTİRAHAT RAPORLARINDA SINIR 40 GÜN
İstirahat raporlarına ilişkin süre sınırları netleştirildi.
Tek hekim bir defada en fazla 10 gün rapor verebilecek. Kontrol muayenesinin ardından aynı hekim en fazla 10 gün daha rapor düzenleyebilecek.
Hastalık nedeniyle verilecek rapor süresinin 20 günü aşması halinde sağlık kurulu raporu gerekecek. Bir kişiye bir yıl içinde tek hekim tarafından verilecek toplam istirahat raporu süresi 40 günü geçemeyecek.
UZAKTAN YENİLEME KOLAYLIĞI
Engelli sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme kullanım raporları, evde sağlık hizmetleri koordinasyonunda uzaktan sağlık hizmetiyle yenilenebilecek.
ÖTV istisnasıyla araç alımında kullanılacak raporlarda engelin türü, etkilediği ekstremite ve engel oranlarının ayrı ayrı belirtilmesi mecburi kılındı. "Özel tertibatlı araç kullanabilir" gibi genel ifadeler yerine ayrıntılı tanımlamalar kullanılacak.
BU HASTALARA SİLAH RUHSATI YOK
Silah ruhsatı işlemlerine yönelik sağlık kriterleri yeniden belirlendi.
Epilepsi, demans, narkolepsi, ileri düzey nörolojik hastalıklar, psikiyatrik rahatsızlıklar ile uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığı bulunan kişilere olumlu rapor verilmeyecek.
İntihar girişimi öyküsü bulunanlar ve dürtü kontrol bozukluğu yaşayanlar silah ruhsatı alamayacak.
Aynı şartlar yivsiz av tüfeği ruhsatı için geçerli olacak.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ RAPORLARINA 3 MADDE
Özel güvenlik görevlileri için hazırlanacak raporlarda "silahlı özel güvenlik görevlisi olur", "silahsız özel güvenlik görevlisi olur" veya "özel güvenlik görevlisi olamaz" ifadelerinden birinin yer alması zorunlu tutuldu.
Olumsuz kararlarda gerekçe rapora yazılacak.
EVLİLİK VE SPOR RAPORLARI E-NABIZ'A TAŞINDI
Evlilik öncesi sağlık raporu başvuruları elektronik ortamda yapılacak. Gerekli testlerde sorun tespit edilmezse rapor hastaneye gitmeden dijital olarak hazırlanacak.
Evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinin çiftlere birlikte verilmesi esas alındı.
LİSANSLARDA SAĞLIK RAPORU KALDIRILDI
Sporcu lisansı dışındaki okul sporları ve sosyal aktivite amaçlı faaliyetlerde sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı.
Vatandaşlar sağlık sorunu beyanı yoksa doğrudan e-Nabız üzerinden "Sağlık Durum Belgesi" oluşturabilecek.
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE İŞE GİRİŞ RAPORLARINI KAMU HEKİMLERİ DÜZENLEYECEK
50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için işe giriş raporları bütün kamu hekimleri tarafından düzenlenebilecek.
ADLİ VAKALARDA KADIN HEKİM TALEBİ
Adli muayenelerin insan hakları ve mahremiyet kurallarına uygun yürütülmesi güvence altına alındı. Kadınların talepleri halinde muayenelerinin kadın hekim tarafından yapılması esas kılındı.
İşkence veya kötü muamele bulgusu tespit edilmesi durumunda savcılığa bildirim yapılacak.
Sağlık kurulu raporlarına itiraz süreçleri güncellendi. Kişiler, velileri, vasileri veya raporu isteyen kurumlar il sağlık müdürlüklerine başvurarak itiraz edebilecek. Gerekli durumlarda hakem hastane süreci işletilecek.
Bayramda otobüs firmalarına yönelik denetimler artırıldı
Yine sanal kumar şebekesi yine kripto para!