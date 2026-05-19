Dijital terörizme müsamaha yok! 1731 FETÖ'cü hesaba erişim engeli... 361 etki ajanının fişi çekildi

Dezenformasyonla mücadele hız kesmeden sürüyor, dijital terörizme müsamaha gösterilmiyor.



FETÖ'nün etki ajanları ve Türkiye'ye karşı psikolojik harekat yürüten sosyal medya hesaplarına karşın harekete geçildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çok boyutlu dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde FETÖ ile iltisaklı toplam 1731 hesaba erişim engeli getirildi.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmalarının aralıksız ve çok boyutlu şekilde devam ettiğini belirtti.



1352 HESABA DAHA ERİŞİM ENGELİ



30 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığı üzere FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabının tespit edildiğini ve bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirlerinin derhal uygulandığını aktaran Duran, sonrasında yürütülen teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alındığını ifade etti.

Duran, böylece FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısının 1731'e yükseldiğini kaydetti.

PSİKOLOJİK HAREKAT YÜRÜTEN 361 HESABA ERİŞİM ENGELİ



Yapılan detaylı incelemeler sonucunda terörizmi öven, teşvik eden ve Türkiye'ye karşı psikolojik harekât yürüttüğü tespit edilen 361 sosyal medya hesabı hakkında da ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli işlemlerin tesis edildiğini ve erişim engeli uygulandığını bildiren Duran, şunları kaydetti:

"Yapılan analizler; söz konusu dijital yapılanmaların sistematik dezenformasyon üretimi gerçekleştirdiğini, eşgüdümlü propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır."





DİJİTAL OPERASYONLARA KARŞI TAM TEYAKKUZ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin terörle mücadelesini yalnızca fiziki sahada değil, dijital mecralarda da aynı kararlılık, hukuki meşruiyet ve koordinasyon anlayışıyla sürdürdüğünü vurgulayan Duran, hiçbir terör örgütüne, uzantısına ve milli güvenliği hedef alan dijital operasyonlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Duran, Türkiye'nin dijital alandaki tehditlere karşı teyakkuz halinde olduğunu ve mücadelesini kesintisiz sürdüreceğini ifade etti.







