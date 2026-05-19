Gülistan Doku dosyasında makam araçlarına DNA incelemesi | Cesedi resmi araçla mı taşıdılar?

AİLEDEN ALINAN ÖRNEKLERLE MUKAYESE Uzman ekiplerin araçlarda yapacağı incelemelerde elde edilecek bulgular, Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak. Başsavcı Ebru Cansu’nun talimatıyla raftan indirilen Gülistan Doku dosyasında makam araçları mercek altına alındı.

OĞUL SONEL'İN ARACINA DA MERCEK Dosyada dikkat çeken bir diğer detay eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kaybolma döneminde kullandığı BMW marka araç oldu. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ve arkadaşı Umut Altaş'ın, Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün söz konusu aracı kullandığı saptandı. Gizli şahit beyanlarında genç kızın cansız bedeninin bu araçla taşınmış olabileceği iddia edildi. Mustafa Türkay Sonel

Aracın daha sonra satıldığı, yerine aynı marka, model ve renkte başka bir araç alınarak eski plakanın kullanılmaya devam edildiği belirlendi. Yeni sahibinin muvafakatiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince incelenen araçta somut bulguya ulaşılamadı. Araç daha kapsamlı inceleme için Ankara Kriminal Daire Başkanlığı birimlerine sevk edildi.