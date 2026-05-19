Gülistan Doku dosyasında makam araçlarına DNA incelemesi | Cesedi resmi araçla mı taşıdılar?
Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle yeni sayfa açıldı. Eski Vali Tuncay Sonel’in kullandığı makam araçlarının aralarında bulunduğu 5 araç, DNA incelemesi için Ankara’ya gönderildi. Eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in kullandığı ve sattıktan sonra plakasını değiştirmediği otomobil de kriminal incelemeye alındı.
- Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in makam araçları incelemeye alındı.
- Eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kaybolma günü kullandığı BMW marka araç da soruşturma kapsamında araştırılıyor.
- Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamında 700 saatlik kamera kaydını incelemeye aldı.
- Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle araçlardaki bulgular karşılaştırılacak.
- Soruşturmanın Tuncay Sonel ile ilgili bölümü Erzurum'da sürdürülüyor.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan, cinayete kurban gittiği değerlendirilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetini aydınlatmak için başlatılan soruşturmada oklar dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'de birleşiyor.
Gülistan'ın cansız bedeninin resmi araçlarla taşındığı şüphesi üzerine Tuncay Sonel'in valilik döneminde Tunceli'de kullandığı makam araçları DNA incelemesine alındı.
MAKAM ARAÇLARINDA İZ ARANACAK
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel'in kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesindeki 2 araç mercek altına alındı.
Toplam 5 otomobil, detaylı DNA incelemesi yapılmak üzere Ankara Kriminal Daire Başkanlığı birimlerine gönderildi.
AİLEDEN ALINAN ÖRNEKLERLE MUKAYESE
Uzman ekiplerin araçlarda yapacağı incelemelerde elde edilecek bulgular, Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak.
OĞUL SONEL'İN ARACINA DA MERCEK
Dosyada dikkat çeken bir diğer detay eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kaybolma döneminde kullandığı BMW marka araç oldu.
Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ve arkadaşı Umut Altaş'ın, Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün söz konusu aracı kullandığı saptandı.
Gizli şahit beyanlarında genç kızın cansız bedeninin bu araçla taşınmış olabileceği iddia edildi.
ARAÇ SATILDI PLAKA YENİSİNE TAKILDI
Aracın daha sonra satıldığı, yerine aynı marka, model ve renkte başka bir araç alınarak eski plakanın kullanılmaya devam edildiği belirlendi.
Yeni sahibinin muvafakatiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince incelenen araçta somut bulguya ulaşılamadı.
Araç daha kapsamlı inceleme için Ankara Kriminal Daire Başkanlığı birimlerine sevk edildi.
700 SAATLİK KAMERA KAYDI VE ÖZEL JASAT EKİBİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Başsavcı Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz dosyayı raftan indirerek soruşturmayı genişletti. Başsavcı Cansu'nun talimatıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri personelinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Gülistan Doku'nun kaybolduğu döneme ait 67 ana arter olmak üzere toplam 70 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına ait 700 saatlik görüntü dosyaya eklendi.
Genç kızın erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye gidiş ve çıkış anları saniye saniye izlenerek incelemeye alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın eski vali Tuncay Sonel'e ilişkin bölümünün Erzurum'da sürdüğü öğrenildi.