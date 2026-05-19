A.B.İ.’nin Çağla’sı Afra Saraçoğlu’nun kimsenin bilmediği takıntısı! Çantasını asla oraya bırakmıyor!

ATV ekranlarında Salı akşamları fırtınalar estiren A.B.İ. dizisinde Çağla karakteriyle izlediğimiz Afra Saraçoğlu'nun kimsenin bilmediği batıl inancı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun uğursuzluk getirdiğine inandığı için günlük hayatında asla yapmadığı o gizemli takıntısı hayranlarını şaşırtırken Balıkesir'den başlayıp usta isimlerin elinde şekillenen ve zirveye uzanan ilham dolu dönüşüm hikayesi dikkat çekti.

A.B.İ.’nin Çağla’sı Afra Saraçoğlu hakkında bilinmeyenler

Ekranların en çok konuşulan, duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla göz dolduran ismi Afra Saraçoğlu'nun set dışındaki dünyasında kimsenin pek bilmediği çok net kuralları var. Ünlü oyuncu, günlük hayatında ufak batıl inançları olduğunu ve bunlara harfiyen uyduğunu dile getiriyor.

GÜNLÜK HAYATINDA ASLA VAZGEÇMEDİĞİ O BATIL İNANCI

Bu inançlar arasında en çok dikkat çekeni ise çanta takıntısı. Saraçoğlu, çantasını asla ama asla yere bırakmadığını, bunun hayatına kötü şans ve uğursuzluk getireceğine inandığını itiraf ediyor.

BALIKESİR'DE BAŞLAYAN VE EDEBİYATTAN SAHNEYE UZANAN KADER ÇİZGİSİ

Bugün Türkiye'nin en popüler dizilerinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de Balıkesir'de dünyaya gözlerini açtı. Hayatının ilk yıllarında hedefi aslında çok başkaydı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde eğitim alıyordu. Ancak kader, onun kelimelerin dünyasında kalmasına izin vermedi ve onu bambaşka bir büyüye, kameraların önüne doğru sürüklemeye başladı.

ANNESİNİN GÖNDERDİĞİ BİR FOTOĞRAF HAYATININ AKIŞINI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

Afra'nın parıltılı dünyasının kapısını aralayan aslında annesinin attığı vizyoner bir adım oldu. Annesinin, kızının bir fotoğrafını Özcan Deniz'e göndermesiyle adeta bir peri masalı başladı. Deneme çekimlerine davet edilen ve yeteneğiyle ilk bakışta büyülemeyi başaran genç yetenek, bavulunu toplayıp setlerin dünyasına kalıcı olarak adım attı.

USTA İSİMLERİN ELİNDE BÜYÜYEN BİR OKUL GİBİ GEÇEN DİZİ SETLERİ

Sektöre 2016 yılında "İkinci Şans" filminde, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay ile birlikte adım atan Saraçoğlu için setler adeta bir akademiye dönüştü. Nurgül Yeşilçay'ın kızını canlandırarak iddialı bir başlangıç yapan oyuncu, o günleri "Dizi setleri benim için okul gibiydi. Sektörün duayenleri ile her karşılaşma benim için büyük şanstı" sözleriyle anlatıyor.

EFSANE KARAKTERLERİN ARDINDAN ŞİMDİ DE A.B.İ.'NİN ÇAĞLA'SI OLDU

Kariyerindeki asıl büyük patlamayı ve geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan proje "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisi oldu. Ardından gelen "Yalı Çapkını" dizisindeki Seyran karakteriyle ise popülaritesini adeta zirveye taşıdı ve dünya çapında bir hayran kitlesi edindi.

Bugün ise Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan A.B.İ. dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşarak Çağla karakterine hayat veriyor.

DÜŞTÜ KALKTI AMA HİÇ VAZGEÇMEDİ: HAYALLERİNE KOŞAN KÜÇÜK BİR ÇOCUK

Kendini hiç tanımayan birine bugünkü Afra'yı Eğlenmeyi seven küçük bir çocuk derdim. Düştü, kalktı ama hep çok çalıştı, şimdi hayallerine daha yakın birisi" sözleriyle tanımlayan güzel oyuncu, keşkelerin içinde kaybolmayı sevmiyor.

Onun en büyük "iyi ki"si ise tiyatro sahnesini deneyimlemek olmuş. Seyircinin nefesini ilk bakışta hissettiği o özgür alanı hayatından hiç çıkarmak istemeyen Saraçoğlu, mükemmeliyetçi yapısıyla kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor.

Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Sinema ve televizyon projeleriyle kariyerini sürdürmektedir.

Afra Saraçoğlu aslen nerelidir?

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu aslen Balıkesir doğumludur.

Afra Saraçoğlu hangi üniversiteden mezun, ne okudu?

Afra Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde eğitim almıştır. Ancak oyunculuk kariyerinin başlamasıyla birlikte rotasını setlere çevirmiştir.

Afra Saraçoğlu nasıl oyuncu oldu, onu kim keşfetti?

Annesinin, fotoğrafını Özcan Deniz'e göndermesiyle keşfedilen Saraçoğlu, deneme çekimlerinin ardından 2016 yapımı "İkinci Şans" filmiyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır.

Afra Saraçoğlu şu an hangi dizide oynuyor, karakterinin adı ne?

Afra Saraçoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşmakta ve dizide Çağla karakterine hayat vermektedir.

Afra Saraçoğlu'nun bilinmeyen batıl inancı ve takıntısı nedir?

Güzel oyuncu, uğursuzluk ve kötü şans getirdiğine inandığı için çantasını asla yere bırakmadığını itiraf etmiştir. Günlük hayatında bu tarz küçük inançları mutlaka uyguladığını belirtmektedir.

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin