Devlet Bahçeli'den ülkücü gençliğe Terörsüz Türkiye mesajı: "Dik durun! Bu yük siyasi bir hedef değildir"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Türk gençliğinin Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Ülkü Ocaklarının teknoloji alanındaki hamleleriyle Türk gençliğini çağın öznesi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bahçeli, ülkücülere birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak küslük değil kenetlenme zamanı olduğunu belirtti.

Konuşmasında 19 Mayıs 1919'un önemine değinerek Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğduğu bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı'na" temasıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları: Karşımda gördüğüm bu muhteşem manzaradan, bu salonu baştan başa kuşatan coşkudan, heyecandan ve ülkü sevdasından büyük bir kıvanç duyuyorum. Yüce milletimizin yarınlarına, Türk İslam davasının genç nefeslerine, istikbalimizin şafak vaktine şahitlik etmekten dolayı bahtiyarım. Al bayrağın altında şahsiyetini inşa eden, Bozkurtlu mavi sancağın gölgesinde gençlik düşlerini büyüten, Kızılelma'nın ışığında istikbalimize yürüyen Türk gençliğiyle iftihar ediyorum. Yüreğimde Ergenekon'un demirden dağları eriten kudretini, fikriyatında Malazgirt'in Anadolu'yu vatan kılan kararlılığını, istikametinde İstanbul'un çağ açıp çağ kapatan fetih ufkunu, adımlarında Samsun'un istiklal meşalesini taşıyan Türk gençliğini bu anlamlı günde burada görmek tarifsiz bir onur benim için. 19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan Hürriyet Güneşi'nin 107 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını hep birlikte idrak ediyoruz bugün. Devlet Bahçeli’den tarihi çağrı: "Ülkücü gençlik varsa Türk gençliği çaresiz değildir!"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.) BU GENÇLİKLE NE KADAR SEVİNSEK, NE KADAR ÖVÜNSEK, NE KADAR İFTİHAR ETSEK AZDIR. Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü hareketin nasıl dimdik ayakta kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz. Ne mutlu bizlere. Hasretini çektiğimiz, dualarda dilediğimiz, sabırsızlıkla beklediğimiz, sonuna kadar güvendiğimiz o Türk gençliği işte karşımda, dimdik ayakta. Bu gençlikle ne kadar sevinsek, ne kadar övünsek, ne kadar iftihar etsek azdır. HER BİRİNİZİ TEKER TEKER BAĞRIMA BASIYORUM Bu salonu dolduran alnı ak, aklıselim sahibi, kalbi sağlam, azmi aşikâr, niyeti halis olan, bütün samimiyetimle kendileriyle gurur duyduğum sevgili asenalar, sevgili bozkurtlar, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı münasebetiyle hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. Her birinizi teker teker bağrıma basıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Ülkü Ocaklarında yetişmiş tüm dava ve yol arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 19 Mayıs'ta atılan ilk adım Ankara'da devletleşen ve devleşen milli iradeye dönmüştür.