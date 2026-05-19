Devlet Bahçeli'den ülkücü gençliğe Terörsüz Türkiye mesajı: "Dik durun! Bu yük siyasi bir hedef değildir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı'na" temasıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Türk gençliğinin dimdik ayakta olduğunu belirten Bahçeli, "Ülkücü Türk gençliği varsa Türk gençliği çaresiz değildir." dedi. Gençliğe Terörsüz Türkiye sürecindeki sorumluluklarını hatırlatan Bahçeli, "Bu yük siyasi bir hedef değildir. Onun için sizden isteğim şudur: kardeşlik bağlarınız sağlam, mukavemetiniz sağlam dik duruşunuz tavizsiz olsun." ifadelerini kullandı.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
- Bahçeli, Türk gençliğinin Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.
- Ülkü Ocaklarının teknoloji alanındaki hamleleriyle Türk gençliğini çağın öznesi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
- Bahçeli, ülkücülere birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak küslük değil kenetlenme zamanı olduğunu belirtti.
- Konuşmasında 19 Mayıs 1919'un önemine değinerek Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğduğu bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Karşımda gördüğüm bu muhteşem manzaradan, bu salonu baştan başa kuşatan coşkudan, heyecandan ve ülkü sevdasından büyük bir kıvanç duyuyorum. Yüce milletimizin yarınlarına, Türk İslam davasının genç nefeslerine, istikbalimizin şafak vaktine şahitlik etmekten dolayı bahtiyarım. Al bayrağın altında şahsiyetini inşa eden, Bozkurtlu mavi sancağın gölgesinde gençlik düşlerini büyüten, Kızılelma'nın ışığında istikbalimize yürüyen Türk gençliğiyle iftihar ediyorum.
Yüreğimde Ergenekon'un demirden dağları eriten kudretini, fikriyatında Malazgirt'in Anadolu'yu vatan kılan kararlılığını, istikametinde İstanbul'un çağ açıp çağ kapatan fetih ufkunu, adımlarında Samsun'un istiklal meşalesini taşıyan Türk gençliğini bu anlamlı günde burada görmek tarifsiz bir onur benim için. 19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan Hürriyet Güneşi'nin 107 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını hep birlikte idrak ediyoruz bugün.
BU GENÇLİKLE NE KADAR SEVİNSEK, NE KADAR ÖVÜNSEK, NE KADAR İFTİHAR ETSEK AZDIR.
Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü hareketin nasıl dimdik ayakta kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz. Ne mutlu bizlere. Hasretini çektiğimiz, dualarda dilediğimiz, sabırsızlıkla beklediğimiz, sonuna kadar güvendiğimiz o Türk gençliği işte karşımda, dimdik ayakta. Bu gençlikle ne kadar sevinsek, ne kadar övünsek, ne kadar iftihar etsek azdır.
HER BİRİNİZİ TEKER TEKER BAĞRIMA BASIYORUM
Bu salonu dolduran alnı ak, aklıselim sahibi, kalbi sağlam, azmi aşikâr, niyeti halis olan, bütün samimiyetimle kendileriyle gurur duyduğum sevgili asenalar, sevgili bozkurtlar, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı münasebetiyle hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. Her birinizi teker teker bağrıma basıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum.
Ülkü Ocaklarında yetişmiş tüm dava ve yol arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 19 Mayıs'ta atılan ilk adım Ankara'da devletleşen ve devleşen milli iradeye dönmüştür.
19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan hürriyet güneşinin 109 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını idrak ediyoruz bugün. Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü hareketin nasıl dimdik ayakta kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz.
19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğduğu esaret zincirini parçaladığı kutlu bir başlangıçtır. Mondros'un ağır hükümleri milletimizin sırtına hançer gibi saplanmıştır. Vatan toprağı işgalcilerin postallarıyla çiğnenirken ihanetin ağları İstanbul'dan Musul'a kadar uzanmış mandacıların himaye hevesleriyle çepeçevre kuşatılmıştı.
İstanbul'un semalarına işgalin ağır gölgesi çökmüş, ordunun imkânları mütareke şartlarıyla budanmış, vatan sevdalılarının sabrı taşmıştı. Vatan ve hürriyet şairimiz Namık Kemal milletin sızısına şöyle ses veriyordu. "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini. Yok mudur kurtaracak bahtı kara mâderini." İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da attığı ilk adım, bu suale verilmiş en büyük cevaptır.
Ülkü Ocakları terbiye kapısıdır. Ülkü Ocakları irfan eşiğidir. Ülkü Ocakları sığınaktır. Ülkü Ocakları mekteptir. Bu mektebin tarihi Türk Milleti'nin son yüzyılda verdiği varoluş mücadelesinin gençlik cephesidir.
Çağ değişmiştir. Cenk meydanları siber sahaya eklemlenmiştir. Kılıcın yanına algoritma sancağın yanına yazılım eklenmiştir. Günümüzde karargahlar artık teknoloji merkezleridir. Savaşın bir cephesi bazen bir laboratuvar masasında bazen milli bir yazılımda bazen bir İHA kanadında bazen bir yarış aracının motorundadır. Bunun içindir ki Ülkü Ocaklarının teknoloji alanındaki hamleleri Türk Gençliğini çağın öznesi yapma gayretidir.
Biliyoruz ki küçük hedefler büyük milletlere yakışmaz. Türk gençliği dar ufuklara sığmaz. Gündelik kavgalara sıkışıp kalmak Ülkücü şuura yakışmaz, biliyoruz ki Ülkücü Türk gençliği varsa Türk Milleti çaresiz değildir.
Böyle bir zamanda ülkücü bir genç olmak ve ülkücü kalmak hiç kolay değildir. Dosdoğru kalan her bir gencimizi tebrik ediyorum. Ülkücü gençlik başı boş öfkenin köksüz arayışların değil disiplinin edebin adıdır.
YÜKÜMÜZ SİYASİ BİR HEDEF DEĞİLDİR
Bugün Terörsüz Türkiye için aldığımız yük omuzlarımızda durukken evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların göz yaşını dindirmenin kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk Milleti'nin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın Kızılelmasıdır. Onun için sizden isteğim şudur: kardeşlik bağlarınız sağlam, mukavemetiniz sağlam dik duruşunuz tavizsiz olsun.