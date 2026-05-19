Müge Anlı'da cami avlusuna bırakılan 3 yaşındaki çocuğun akıbeti ne olacak? "Hiç tanımadığım insanlara bıraktım"

Müge Anlı Rahmi Bey'e "Böyle insan çocuğunu doğurup doğurup oraya buraya bir yerlere bırakmasının cezası yok mu? Bu adam niye böyle anlatıp anlatıp elini kolunu sallaya sallaya geziyor?" şeklinde soru sordu. Rahmi Bey ise "Ceza kanunumuzda açık maddeler var. Yani anne olsun baba olsun hatta bakmakla mükellef olan kişiler olsun çocuklar hakkında gerekli ihtimamı göstermemelerinin dahi üç aydan bir yıla kadar cezası var." cevabını verdi.