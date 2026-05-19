Müge Anlı'da cami avlusuna bırakılan 3 yaşındaki çocuğun akıbeti ne olacak? "Hiç tanımadığım insanlara bıraktım"

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yıllar önce cami avlusuna bırakılan 3 yaşındaki çocuğun nerede olduğu ele alındı. Canlı yayına bağlanan tanıklar ve aile bireyleri, çocuğun farklı bir isimle devlet kayıtlarına geçmiş olabileceğini iddia ederken, "Yağmur" ismi dosyanın en kritik detayı haline geldi. Baba ve kızı arasındaki hesaplaşma stüdyoda tansiyonu yükseltti.

ATV'nin merakla takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllar önce cami avlusuna bırakılan 3 yaşındaki çocuğun akıbeti ele alındı. Münevver, babası tarafından 2001 yılında evlatlık verildiği iddia edilen ağabeyi Erdoğan Akgün'ü bulmak için canlı yayına çıktı. Münevver, babasının yıllar sonra sosyal medya üzerinden yaptığı bir konuşmada ağabeyini evlatlık verdiğini itiraf ettiğini öne sürerek, "Ağabeyimin hayatından endişe ediyorum" dedi.

Baba Ali’den yıllar sonra gelen çaresizlik itirafı

OLAYIN PERDE ARKASI

Programa katılan baba Ali ise Burdur'dan canlı yayına bağlanarak olayın perde arkasını anlattı. Eşinin kendisiyle Antalya'ya gelmediğini, daha sonra başka bir ilişki yaşadığını söyleyen Ali, yaşadığı süreçte büyük bir çaresizlik içine düştüğünü ifade etti. O dönem çocukla ilgilenecek kimsesi olmadığını savunan Ali, yaşananların kendisini zor durumda bıraktığını söyledi.

Müge Anlı’dan çocuk terki tepkisi

ÇARESİZLİK SAVUNMASI

Baba, çocuğunu cami avlusuna bıraktığını kabul ederek o dönemde ağır bir çaresizlik içinde olduğunu savundu. Ancak Müge Anlı, "Hayatta hemen herkesin çaresiz bir anı vardır. Ama çocuk bırakmakla çaresizliği ben çok aynı kefeye koymam. Üstelik bir erkekse bu. Üstelik ekmeğini taştan çıkarabilecek, inşaatlarda çalışıp parasını kazanabilecek bir erkekse çaresizlikle ikisini yan yana koyamam." dedi.

Baba Ali’nin intikam dolu itirafı: Çocuğu terk etti

Ali, oğlunu eski eşini cezalandırmak için cami avlusuna bıraktığını itiraf ederek dikkat çekti. Çocuğa annesinin öldüğünü söylediğini ve eline bir not kağıdı bırakarak cami avlusuna terk ettiğini anlatan baba, bu kararın yıllar sonra büyük bir vicdan yüküne dönüştüğünü ifade etti. Bu açıklama stüdyoda büyük tepki topladı.

Cami imamı kayıp çocuğun izini anlattı

TANIKLARIN DİKKAT ÇEKEN SÖZLERİ

Olayın merkezinde yer alan cami çevresine ilişkin tanıkların sözleri ise dikkat çekti. Çeltikli Cami eski imamı, çocuğu cami avlusunda ağlarken bulduğunu ve yanında ise bir not bulunduğunu aktardı. Notta çocuğun bırakıldığına dair ifadeler yer aldığı ve çocuğun daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Kayıp çocuğun izinde yeni ipucu: Yağmur ismi

Caminin eski imamı, çocuğu yaklaşık bir hafta kadar kendisinin baktığını, ardından sosyal hizmetlerin devreye girdiğini de söyledi. Bu süreçte çocuğun resmi kayıtlara farklı bir isimle geçmiş olabileceği ihtimali gündeme geldi. Özellikle "Yağmur" isminin kullanılmış olabileceği yönündeki iddia, dosyada yeni bir kırılma noktası yarattı.

Babanın çelişkili sözleri: Çocuk neden ağlamadı?

"BABAM GELECEK DİYORDU"

Ali Bey, kayıp olan çocuk hakkında "Benim o anda üç tane de evde çocuğum vardı. Onlarla birlikte baktım yani. O bir haftada anne baba diye hiç ağlamadı mı? Şimdi annesi lafı hiç yoktu. Ama babam gelecek, babam gelecek diyordu yani. Başka bir şey demiyordu." sözlerini ifade etti.

Çocuğun yaşadığı travma: Küçük yürek parçalayan öykü

Şevki Bey yaşananların ardından çocuğun büyük bir travma yaşadığını vurgulayarak "O küçücük çocuk 3-3,5 yaşında ne kadar ağır bir travma yaşamış. Anneyi öldü biliyor. Baba bekle geliyorum lavaboya gidiyorum tuvalete gidiyorum diyor. Dönmüyor. Yabancı birileri alıyor." diyerek durumu dile getirdi.

Aile içi ihanet: Çocuk hakkında söylenen yalanlar

AKRABALARINA YALAN SÖYLEDİ

Babanın aile bireylerine çocuğu nerede bıraktığına dair de yalanlar söylediği ortaya çıktı. Yayına bağlanan bir akraba "23 Nisan teyze oğlumu aradığımda bana çocuğu bir aileye verdiğini ve ailenin de tatile çıkıp gittiğini, bir daha bir görüşme sağlamadığını bana söyledi." dedi.

Çocuk terk etmenin hukuki sonuçları

Müge Anlı Rahmi Bey'e "Böyle insan çocuğunu doğurup doğurup oraya buraya bir yerlere bırakmasının cezası yok mu? Bu adam niye böyle anlatıp anlatıp elini kolunu sallaya sallaya geziyor?" şeklinde soru sordu. Rahmi Bey ise "Ceza kanunumuzda açık maddeler var. Yani anne olsun baba olsun hatta bakmakla mükellef olan kişiler olsun çocuklar hakkında gerekli ihtimamı göstermemelerinin dahi üç aydan bir yıla kadar cezası var." cevabını verdi.

Kayıp çocuğun izinde yeni tahmin: Kırşehir veya Kırıkkale

"YAĞMUR" İSMİ İDDİASI

Yayına bağlanan Ahmet Bey, "Çocuğun elinde nüfus kağıdı olmadığı için çocuğu Yağmur olarak yanılmıyorsam kaydettiler nüfusa. Ve oradan Kırşehir veya Kırkkale. Çocuk esirgeme kurumuna verdiler." dedi. Ahmet Bey, Çocuğun Kırşehir ve Kırıkkale çevresindeki kurumlara gönderilmiş olabileceğini öne sürdü.

Müge Anlı ekibinden umut veren çalışma

Bu iddialar üzerine Müge Anlı ve ekibi, nüfus kayıtları ile çocuk esirgeme kurumlarına ait arşivlerin yeniden incelenmesi için çalışma başlattı. Aile ise yıllar sonra ilk kez somut bir iz bulma ihtimaliyle umutlandı.

Acı gerçekler: Münevver’den babaya sert tepki

"ANNEMİ ACILARLA ÖLÜME TERK ETTİN"

Kardeşini arayan Münevver ise "Millet ne der diye çekindim" diyen babasına "Ya millete ne? Sen evladına sahip çıksaydın, millet ne derse deseydi. Çıkıp millet şimdi çok mu iyi dedi? Her şey dedi. İşte yüz yoktu çünkü sende. Annemi acılarla, ölüme terk ettin. Ona bu kanseri getirdin başına. Kardeşimi de attın, şimdi de hayatını yaşıyorsun." dedi.

