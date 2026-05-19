Fenerbahçe'de Guirassy operasyonu! Hem oyuncu hem Dortmund ile anlaşma yakın
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi golcü transferi için yürütülen çalışmalar hız kazandı. Başkanlık görevini 7 Haziran’da devretmeye hazırlanan Sadettin Saran yönetimi, ayrılık öncesinde bazı transfer dosyalarını sonuç aşamasına taşımayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki en dikkat çekici isimlerden biri ise Serhou Guirassy oldu.
- Fenerbahçe, Borussia Dortmund'da forma giyen Gineli santrfor Serhou Guirassy için yaklaşık 40 milyon euroluk bütçe ayırdı ve transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat etti.
- AC Milan ve Tottenham Hotspur da 30 yaşındaki Guirassy'nin transferiyle yakından ilgileniyor.
- Guirassy bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 maçta 22 gol ve 6 asist kaydetti.
- Fenerbahçe, Guirassy'yi geçen yaz da transfer etmek istemişti ancak oyuncu 18 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a gitmişti.
- Fenerbahçe yönetimi, transfer sürecine ilişkin raporları başkan adaylarıyla paylaştı.
Yeni sezonda hücum hattını üst düzey bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir süredir Borussia Dortmund forması giyen Gineli santrfor için temaslarını sürdürüyor.
Yönetimin hem oyuncu cephesiyle hem de Alman kulübüyle önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. Transfer sürecine ilişkin hazırlanan raporların da başkan adaylarıyla paylaşıldığı belirtildi.
MİLAN VE TOTTENHAM TAKİPTE
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki yıldız için yaklaşık 40 milyon euroluk bütçeyi gözden çıkardığı ifade edilirken, Avrupa'dan da ciddi rakipler bulunuyor.
Alman basınında yer alan haberlere göre İtalyan ekibi AC Milan ile İngiliz temsilcisi Tottenham Hotspur F.C. da Guirassy transferiyle yakından ilgileniyor.
Sarı-lacivertliler, deneyimli golcüyü geçtiğimiz yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istemişti. Ancak Guirassy, o süreçte 18 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.
Fenerbahçe ise bu gelişmenin ardından rotasını Youssef En-Nesyri'ye çevirmiş ve Faslı forvet için 19.5 milyon euro ödeme yapmıştı.
SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Serhou Guirassy, geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla toplam 46 resmi maçta görev aldı. Bundesliga'da 33, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve Almanya Kupası'nda 3 karşılaşmaya çıkan Gineli santrfor, sezonu 22 gol ve 6 asistle tamamladı.
Fenerbahçe yönetiminin transferdeki rekabete rağmen görüşmeleri kısa süre içinde somut aşamaya taşımayı planladığı öğrenildi.