Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yılında Bandırma Vapuru gerçeği: "Pusulası var dümeni bozuk değil!"

Mondros Mütarekesi sonrası İzmir, Adana, Antalya ve Konya başta olmak üzere Anadolu toprakları çeşitli devletler tarafından işgal edildi.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, sadece Kurtuluş Savaşı'nın değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilk adımı oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözü, işte o gün başlayan kutlu yürüyüşün şiarına dönüştü.

Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) İŞGAL KUVVETLERİ ANADOLU'YA ÇIKTI Mondros Mütarekesi'nin 30 Ekim 1918'de imzalanmasından sonra İzmir'i Yunanlılar, Adana'yı Fransızlar, Antalya ve Konya'yı İtalyanlar işgal etti. Urfa, Maraş, Antep, Merzifon ve Samsun'a İngiliz askerleri çıktı, İngiliz Donanması 13 Kasım 1918'de İstanbul önlerine demir attı.

Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip Adıvar, gazeteci Mecdi Sadreddin Bey (Adıvar'ın arkasında sivil), Yaveri Cevat Abbas Gürer ile Gebze tren istasyonunda. (Arşiv-17.01.1923)

Bu gelişmeler üzerine Türk halkı kendini savunmak için teşkilatlanmaya, can ve mal güvenliklerini korumaya çalışınca bu durumdan endişe eden İngiliz Yüksek Komiserliği ve Karadeniz Ordusu Başkumandanlığı, 21 Nisan 1919'da İstanbul Hükümeti'ne nota vererek, bölgedeki gerilimin yatıştırılmasını, Rumlara karşı yapılan sözde saldırıların önlenmesini talep etti.

Bölgede asayişi sağlaması için 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal, İzmir'in işgal edildiği 15 Mayıs 1919'un ertesi günü, Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan yola çıktı.

Mustafa Kemal ve arkadaşları, Samsun'a ilk adımlarını 19 Mayıs'ta Reji İskelesi'nden attı. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından kentin bütün iskeleleri bombalanmış ancak sadece Fransızlara ait Reji (Tekel idaresi) İskelesi sağlam kalmıştı. Fransızlar o dönemde Samsun'da kurulu bir fabrikada sigara üretiyordu. İskelenin adı bu nedenle "Tütün İskelesi" olarak da geçiyordu.

Samsun'a gelişinin İngilizlerde tedirginlik oluşturması üzerine Mustafa Kemal, Samsun'da 6 gün kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya geçti.

HAVZA'DA YAPILAN İLK MİTİNGDE İZMİR'İN İŞGALİ PROTESTO EDİLDİ



Ülkenin kurtuluşuna giden yolda Mustafa Kemal Paşa'nın ikinci durağı olan Havza'da ilk miting gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla yapılan mitingde, İzmir'in işgali protesto edildi.