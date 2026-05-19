Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yılında Bandırma Vapuru gerçeği: "Pusulası var dümeni bozuk değil!"
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu, kurtuluşa götürmek için Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'yi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk adımları olarak kabul edilen seferle ilgili Atatürk'ün ölümü sonrası birçok iddia çarpıtılmış bilgi ders kitaplarına girdi. Tarihi yolculuktan bir asır sonra Mustafa Kemal Paşa'nın, Samsun’a sadece kendi iradesi ya da Padişah Vahideddin’in talimatıyla değil devletin kararıyla gittiği belgelerle ortaya çıktı. Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı, Bandırma Vapuru’nun pusulası olmadığı, dümeninin bozuk ve paraketesinin kırık olduğuna ilişkin ders kitaplarına kadar giren iddialara ilişkin hiçbir belge ve bilgi olmadığını belirtti.
- Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'un Reji İskelesi'nden Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attı.
- Mondros Mütarekesi sonrası İzmir, Adana, Antalya ve Konya başta olmak üzere Anadolu toprakları çeşitli devletler tarafından işgal edildi.
- 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal, Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ulaştı.
- Samsun'dan sonra Havza'ya geçen Mustafa Kemal, İzmir'in işgalini protesto eden ilk mitingi gerçekleştirdi.
- Milli Mücadele hareketi Samsun'da başlayarak sırasıyla Amasya, Erzurum ve Sivas'a yayıldı.
19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, sadece Kurtuluş Savaşı'nın değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilk adımı oldu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözü, işte o gün başlayan kutlu yürüyüşün şiarına dönüştü.
İŞGAL KUVVETLERİ ANADOLU'YA ÇIKTI
Mondros Mütarekesi'nin 30 Ekim 1918'de imzalanmasından sonra İzmir'i Yunanlılar, Adana'yı Fransızlar, Antalya ve Konya'yı İtalyanlar işgal etti. Urfa, Maraş, Antep, Merzifon ve Samsun'a İngiliz askerleri çıktı, İngiliz Donanması 13 Kasım 1918'de İstanbul önlerine demir attı.
Vatan toprağını korumak için yıllarını cephelerde geçiren, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığından 3 Kasım 1918'de İstanbul'a dönen Mustafa Kemal, yurdun kurtulması için harekete geçti.
Samsun ve çevresindeki Rumlar, 17-18 Mart 1919'da Samsun'a asker çıkaran İngilizlerin de desteğiyle çete baskınları yapıp kargaşa çıkararak, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi gereği bölgeyi İtilaf Devletleri'nin işgaline açmak istiyordu.
Bu gelişmeler üzerine Türk halkı kendini savunmak için teşkilatlanmaya, can ve mal güvenliklerini korumaya çalışınca bu durumdan endişe eden İngiliz Yüksek Komiserliği ve Karadeniz Ordusu Başkumandanlığı, 21 Nisan 1919'da İstanbul Hükümeti'ne nota vererek, bölgedeki gerilimin yatıştırılmasını, Rumlara karşı yapılan sözde saldırıların önlenmesini talep etti.
Bölgede asayişi sağlaması için 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal, İzmir'in işgal edildiği 15 Mayıs 1919'un ertesi günü, Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan yola çıktı.
Mustafa Kemal ve arkadaşları, Samsun'a ilk adımlarını 19 Mayıs'ta Reji İskelesi'nden attı. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından kentin bütün iskeleleri bombalanmış ancak sadece Fransızlara ait Reji (Tekel idaresi) İskelesi sağlam kalmıştı. Fransızlar o dönemde Samsun'da kurulu bir fabrikada sigara üretiyordu. İskelenin adı bu nedenle "Tütün İskelesi" olarak da geçiyordu.
Samsun'a gelişinin İngilizlerde tedirginlik oluşturması üzerine Mustafa Kemal, Samsun'da 6 gün kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya geçti.
HAVZA'DA YAPILAN İLK MİTİNGDE İZMİR'İN İŞGALİ PROTESTO EDİLDİ
Ülkenin kurtuluşuna giden yolda Mustafa Kemal Paşa'nın ikinci durağı olan Havza'da ilk miting gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla yapılan mitingde, İzmir'in işgali protesto edildi.
Bir sonraki durağı Amasya olacak Mustafa Kemal, 18 gün boyunca Havza'da Milli Mücadele için önemli çalışmalar yürüttü.
Havza'daki hareketlilikten haberdar olan İngilizlerin yaptığı baskı ile 9. Ordu Müfettişliği görevinden alınması üzerine Mustafa Kemal, Havzalılara sivil olarak veda etti.
MÜCADELE ATEŞİ ANADOLU'YA YAYILDI
Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesi sırasıyla Amasya, Erzurum ve Sivas'ta da yakılarak tüm yurda yayıldı. Milli Mücadele sonunda 29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bu yıl 103. yaşına giriyor.
BARDAKÇI TARİHİ GERÇEKLERİ BELGELEDİ
Atatürk'ün Samsun'a çıkışına ilişkin gerçekleri "Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs" kitabında anlatan Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı, tarihi yolculuğu, Samsun Evrakı olarak bilinen, devlet içi yazışmaları içeren belgeler ve dönemin tanıklarının hatıralarıyla kaleme aldı. Turkuvaz Kitap'tan çıkan eserde Bardakçı Mustafa Kemal Paşa'nın, Samsun'a sadece kendi iradesi ya da Padişah Vahideddin'in talimatıyla değil devletin kararıyla gittiğini belgeleriyle ortaya koyuyor.
ORDU, HÜKÜMET, SARAY... BU BİR DEVLET OPERASYONU
19 Mayıs'ın bir devlet operasyonu olduğu gerçeğini Bardakçı, yolculuk öncesindeki ordu, hükümet, saray arasında hızlı bir şekilde gerçekleşen yazışmalar ve o döneme tanıklık eden insanların anlatımıyla aktarıyor.
Bu yazışmaların büyük bir titizlikle yapıldığını anlatan Bardakçı'ya göre, imparatorluğun üst düzeyi yaşanan felaketin zararını en aza indirebilmek için, işgale karşı yeni bir savaş açıkça telaffuz edilmese de çareler aranmış, planlar yapılmış, bu hazırlıklarda en başarılı kumandanlara vazifeler verilmiş ve bütün bu çabalardan işe yarar neticeler alınması hayal edilmiş.
BANDIRMA VAPURU'NUN PUSULASI YOK MUYDU?
Bandırma Vapuru'nun pusulası olmadığı, dümeninin bozuk ve paraketesinin kırık olduğu ders kitaplarına kadar girmiştir. Ancak Murat Bardakçı kitapta Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Bey'in yıllar sonra o yolculukla ilgili verdiği söyleşide bunlardan hiç bahsetmediğini anlatıyor.
ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ SONRASI DERS KİTAPLARINA GİRDİ
Bardakçı'nın altını çizdiği önemli bir nokta var. Bu iddiaların Atatürk'ün ölümü sonrasında ortaya atıldığı ve önce gazetelerde yayımlandığı, sonra da zamanla ders kitaplarına girdiği gerçeği.
