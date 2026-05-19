"Rüşvet" lansmanı: Gökhan Böcek itiraf etmişti tanık doğruladı

21 Şubat 2024 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısı (Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek)

Öte yandan tanık Batuhan Ülker ifadesinde, Gökhan Böcek veya şoförlerinden adaylık süreci için "50 milyon TL para verildiği" yönünde bir şey duymadığını belirtti.

GÖKHAN BÖCEK İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Antalya'da yürütülen soruşturmada tutuklanan Mustafa Gökhan Böcek 10 Mayıs'ta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadede CHP'li Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği kimliği belirsiz bir şahsa, siyah poşet içerisinde 200 bin dolar nakit parayı nasıl teslim ettiğini tüm ayrıntılarıyla açıkladı.

"VELİ BEY BENİ YOLLADI, SİZDEN BİR ŞEY ALMAM GEREKİYORMUŞ"

Gökhan Böcek, 27 Şubat 2024 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Antalya Cam Piramit'teki lansman sırasında yaşananları ifadesinde şu sözlerle aktardı:

"Özgür ÖZEL'in ekibinde olduğunu bildiğim fakat görevini tam olarak bilmediğim 1,80 boylarında, güneş gözlüklü, kısmen uzun saçlı, kel olmayan, 90-100 kg civarında, iri yapılı, takım elbiseli bir erkek şahıs yanıma geldi ve 'Veli bey beni yolladı, sizden bir şey almam gerekiyormuş' şeklinde sözler söyleyince ben Veli AĞBABA ile yaptığım telefon görüşmesine istinaden tarafımdan talep edilen parayı bu şahsa vermem gerektiğini anladım."