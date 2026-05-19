"Rüşvet" lansmanı: Gökhan Böcek itiraf etmişti tanık doğruladı
Antalya’daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Gökhan Böcek’in, CHP’li Veli Ağbaba’nın yönlendirdiği şahsa adaylık lansmanı sırasında "siyah poşet içinde 200 bin dolar teslim ettim" itirafı, o gün alanda görevli olan belediye personeli Batuhan Ülker’in tanık ifadesiyle doğrulandı. Muhittin Böcek’in sosyal medya koordinasyonunu sağlayan ve Cam Piramit’teki adaylık lansmanında görevli olan belediye personeli Batuhan Ülker, "Lansman günü ben hatırladığım kadarıyla lansmanın yapıldığı Cam Piramit'in dışında bahçede bulunduğum esnada Gökhan Böcek'in bir erkek şahısla aracın yanına giderek araçtan bir şeyler alarak bir erkek şahsa verdiğini hayal meyal hatırlıyorum." dedi. Araç başındaki teslimat anı, rüşvet iddialarının zaman ve mekan detaylarıyla birebir örtüştü.
- Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesi sonrası soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni bir tanık ifadesi ortaya çıktı.
- Tanık Batuhan Ülker, Gökhan Böcek'in siyah poşetle 200 bin doları bir şahsa teslim ettiği anı savcılık ifadesinde doğruladı.
- Gökhan Böcek, ifadesinde CHP'li Veli Ağbaba'nın yönlendirmesiyle 200 bin doları siyah poşetle bir şahsa verdiğini belirtti.
- Tanık Ülker, Gökhan Böcek veya şoförlerinden 50 milyon TL para verildiği yönünde bir şey duymadığını ifade etti.
- Böcek, parayı bazı esnaf ve iş adamlarından topladığını ve lansman sırasında teslim ettiğini söyledi.
Antalya'daki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesinin ardından, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir tanık ifadesine ulaşıldı. Muhittin Böcek'in sosyal medya koordinasyonunu sağlayan ve Cam Piramit'teki adaylık lansmanında görevli olan belediye personeli Batuhan Ülker, savcılık ifadesinde rüşvet iddialarının odağındaki o teslimat anına dair çarpıcı bilgiler verdi.
"GÖKHAN BÖCEK ARKADAŞIM DİYECEK KADAR YAKINIM"
Takvim.com.tr'nin ulaştığı ifadelere göre kendisini Gökhan Böcek'e yakın bir isim olarak tanımlayan tanık Batuhan Ülker, belediyedeki görevi ve Böcek ile olan ilişkisi hakkında şunları söyledi:
"Ben Antalya Büyükşehir Belediyesine 03/06/2023 tarihinde kamu işçisi olarak göreve başladım. O tarihten beridir tanıtım şube müdürü müdürlüğünde birim sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Gökhan BÖCEK'i tanırım. Kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK'in oğludur. Gökhan BÖCEK arkadaşım diyebileceğim kadar kendisine yakınım. Ben Muhittin Başkan'ın sosyal medyasını koordine ediyorum. Aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye Televizyonunun sosyal medya yönetimi ve koordinasyonunu sağlarım. Bu yüzden başkanı etkinliklerde takip ederim. Bu etkinliklerde Gökhan BÖCEK de bazen olurdu."
LANSMAN GÜNÜ CAM PİRAMİT BAHÇESİNDEKİ O TESLİMAT
21 Şubat 2024 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında görevli olduğunu belirten Ülker, Gökhan Böcek'in "Siyah poşetle 200 bin doları Ağbaba'nın adamına verdim" dediği anı ve mekanı doğrudan doğrulayan o anı şu sözlerle aktardı:
"Lansman günü ben hatırladığım kadarıyla lansmanın yapıldığı Cam Piramit'in dışında bahçede bulunduğum esnada Gökhan Böcek'in bir erkek şahısla aracın yanına giderek araçtan bir şeyler alarak bir erkek şahsa verdiğini hayal meyal hatırlıyorum. Daha sonra birlikte yürüyüp yürümediklerini veya ayrılıp ayrılmadıklarını hatırlamıyorum. Bu araç Gökhan Böcek'i çeşitli etkinliklere götüren araçlardan biriydi. Araçta birinin olup olmadığını bilmiyorum. Gökhan Böcek'in yanındaki erkek şahıs Gökhan Böcek'ten biraz uzun, arkadan gördüğüm için tam olarak eşkalini tarif edemiyorum. Zaten ben de etkinlikte görevli olduğum için görev yerim olan Cam Piramit'in içerisindeki yere gittim."
MEKAN ZAMAN UYUŞTU
Tanığın o gün "sıradan bir malzeme teslimi" sandığı ve görev yerine yetişmek için üstünkörü dikkat ettiği bu detay, tutuklanan Gökhan Böcek'in "Cam Piramit'in arka protokol kapısında bulunan aracımın yanına birlikte gittikten sonra araç içerisinde bulunan siyah poşet içerisindeki 200.000 Dolar parayı poşetle birlikte bu erkek şahsa teslim ettim" şeklindeki ifadesiyle tam zamanlı ve mekanlı olarak örtüştü.
Öte yandan tanık Batuhan Ülker ifadesinde, Gökhan Böcek veya şoförlerinden adaylık süreci için "50 milyon TL para verildiği" yönünde bir şey duymadığını belirtti.
GÖKHAN BÖCEK İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?
Antalya'da yürütülen soruşturmada tutuklanan Mustafa Gökhan Böcek 10 Mayıs'ta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadede CHP'li Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği kimliği belirsiz bir şahsa, siyah poşet içerisinde 200 bin dolar nakit parayı nasıl teslim ettiğini tüm ayrıntılarıyla açıkladı.
"VELİ BEY BENİ YOLLADI, SİZDEN BİR ŞEY ALMAM GEREKİYORMUŞ"
Gökhan Böcek, 27 Şubat 2024 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Antalya Cam Piramit'teki lansman sırasında yaşananları ifadesinde şu sözlerle aktardı:
"Özgür ÖZEL'in ekibinde olduğunu bildiğim fakat görevini tam olarak bilmediğim 1,80 boylarında, güneş gözlüklü, kısmen uzun saçlı, kel olmayan, 90-100 kg civarında, iri yapılı, takım elbiseli bir erkek şahıs yanıma geldi ve 'Veli bey beni yolladı, sizden bir şey almam gerekiyormuş' şeklinde sözler söyleyince ben Veli AĞBABA ile yaptığım telefon görüşmesine istinaden tarafımdan talep edilen parayı bu şahsa vermem gerektiğini anladım."
200 BİN DOLAR SİYAH POŞET İÇİNDE TESLİM EDİLDİ
Parayı arabasında hazır beklettiğini belirten Böcek, teslimat anını şöyle tarif etti:
"Veli AĞBABA ile yaptığımız görüşmede kendisi bana talep edilen bu paranın lansman sırasında kendisinin yönlendireceği bir şahıs tarafından benden alınacağını söylemişti. Bu nedenle ben daha öncesinde dolar cinsinde 200.000 Dolar olarak hazırladığım parayı arabamda hazır bekletiyordum. Sonrasında erkek şahısı yanıma alarak aracımın yanına gittik. Cam Piramitin arka protokol kapısında bulunan aracımın yanına birlikte gittikten sonra araç içerisinde bulunan siyah poşet içerisindeki 200.000 Dolar parayı poşetle birlikte bu erkek şahsa teslim ettim."
ŞOFÖRLER DETAYI: "PARA OLDUĞUNU TAHMİN ETMİŞ OLABİLİRLER"
Teslimat sırasında yanında belediyeye ait araç ve şoförlerinin de bulunduğunu ifade eden Böcek, şu bilgileri verdi:
"Siyah poşet içerisinde verilen paranın bulunduğu arabanın marka ve modelini hatırlamıyorum ancak belediyeye ait bir araçtır. Bu parayı teslim ettiğim sırada yanımda şoförlerim olan Yusuf NASUH veya Onur NASUH'tan birisi bulunuyordu. Hatta içerisinde para bulunan poşet sağ arka koltuk paspas kısmında bulunuyordu. Hatta poşeti alabilmek için aracın sağ arka kapısını şoförlerim olarak zikrettiğim Yusuf veya Onur'dan birisi açmıştı. Yusuf veya Onur bu erkek şahsa teslim ettiğim poşet içerisinde para olduğunu bilmiyorlardı ve kendilerine bu yönde herhangi bir şey söylememiştim. Ancak hangi şoförüm olduğunu hatırlamamakla birlikte Yusuf veya Onur bu poşet içerisinde para olduğunu tahmin etmiş olabilirler. Söz konusu paranın tamamı 100'lük banknotlar halindeydi."
Böcek, parayı bazı esnaf ve iş adamlarından topladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Teslim ettiğim para benden istenen 6-7 milyon TL paraya tekabül etmiyordu ama o zaman yanımda bu kadar bulunduğu için 200.000 Dolar parayı bu erkek şahsa vermiştim. Ancak bu erkek şahsın kim olduğuna dair olası şahıslarla ilgili fotoğraf teşhisine yarayacak işlemlere katılmaya hazırım."
"1 MİLYONN EURO'YU GENEL MERKEZ'DE TESLİM ETTİM"
Öte yandan Gökhan Böcek, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, babası Muhittin Böcek'in yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesi karşılığında 1 milyon euro talep edildiğini söyledi. Babasına durumu ilettiğini, Muhittin Böcek'in de "Sen gereğini yap" dediğini belirten Gökhan Böcek, parayı 10-15 gün içinde hazırladığını, sırt çantası içinde uçakla Ankara'ya götürdüğünü ve CHP Genel Merkezi'nin 6. katında Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği bir şahsa teslim ettiğini öne sürdü.
Böcek'in ifadesinde teşhis ettiği ismin CHP'li Emre Caner olduğu iddia edili.
