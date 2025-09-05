PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe İsmail Kartal’da karar kıldı

evin Özek’in zirvede İtalyan hoca Tedesco’yu önerdiği öğrenildi. Ancak yönetimin büyük kısmı İsmail Kartal’ın gelmesi yönünde oy kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Eylül 2025
Jose mourinho'nun ayrılığının ardından Fenerbahçe birçok yabancı teknik direktörle temas kurdu. Ancak ekonomik koşullar ve yakın zamanda yapılacak seçim süreci, bu planların hayata geçmesini engelledi. Ayrıca, yabancı hocaların seçim belirsizliği nedeniyle tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetim ise yaptığı toplantıda ekonomik durumu da göz önünde bulundurarak tek bir isme odaklandı: İsmail Kartal. Tecrübeli teknik direktörün, Fenerbahçe'nin başında 4. kez göreve gelmesi isteniyor.

Ancak Futbol Direktörü Devin Özek'in İtalyan hoca Tedesco'yu toplantıda önerdiği aktarıldı. Son kararı Başkan Ali Koç'un vereceği bilgisi paylaşıldı. Kariyerinde 2014-15, 2021-22 ve 2023-24 sezonlarında Sarı-Lacivertli ekibi çalıştıran İsmail Kartal, 2014 yılında Galatasaray'ı Süper Kupa finalinde mağlup ederek kupayı Fenerbahçe müzesine kazandırmıştı. Fenerbahçe olası yeni döneminde Kartal ile hem saha içindeki istikrarı sağlamak hem de kulüp içi birlikteliği güçlendirmek istiyor.

