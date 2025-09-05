A Milliler Gürcistan’ı 3-2 yenerek Dünya Kupası’na iyi başladı

A Milliler Dünya Kupası eleme grubundaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Henüz 3. dakikada golü bulduk. Arda Güler'in kullandığı kornerde Mert Müldür'ün kafası ağlara gitti: 0-1. 41. dakikada farkı 2'ye çıkardık. Ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrasında Kerem Aktürkoğlu vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

İSPANYA BULGARİSTAN'I 3'LEDİ

52'DE Yunus Akgün'ün asistinde Kerem Aktürkoğlu topu filelere yolladı: 0-3... 63'te Davitashvili'nin golüyle fark 2'ye indi: 1-3. 71'de rakibine sert bir müdahalede bulunan Barış Alper direkt kırmızı kart gördü. 90+8'de Kvaratskhelia maçın skorunu belirledi: 2-3. Kalan kısa bölümde sıkıntı yaşasak da A Milliler, ilk maçından 3 puanla ayrıldı. İspanya ise Bulgaristan'ı deplasmanda 3-0 yendi.

MONTELLA ZİRVEDE!

Teknik direktör Montella 17 resmi maçta 11 galibiyet elde etti. Yüzde 64'lük galibiyet oranıyla bu alanda en başarılı Milli Takım hocası oldu.