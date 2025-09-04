Ergin Ataman: "Madalya hedefiyle buradayız, bu jenerasyonla büyük başarılar kazanacağız"

A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman, 12 Dev Adam'ın Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şu ana kadar gösterdiği performans ve takımın hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, "Çok iyi bir kadroyla bu turnuvaya geldik ve oynadığımız maçlarda da şu ana kadar bu kalite farkının sahaya yansıdığını düşünüyorum. Özellikle uzun rotasyonunda çok iyi bir kadromuz var. Alperen olsun, Adem olsun, Ömer ve Sertaç'ı da kullanarak rakiplere karşı avantaj sağlıyoruz." dedi.

Ataman, takımın turnuvadaki gelecek hedefleriyle ilgili de, "İyi takımlar var. Almanya ve Sırbistan gibi. Ancak biz de madalya adayıyız. Son dönemin en iyi kadrolarından biriyle buradayız. Şu ana kadar yakaladığımız ritmi devam ettirip tek hedefimiz olan madalya ile buradan ayrılacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, yakalanan jenarasyonla büyük başarılar kazanılacağına inandığını dile getirdi.