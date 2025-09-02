Beşiktaş Wolfsburg’un Çek yıldızı Vaclav Cerny’i transfer etti

Beşiktaş sağ kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar uzun süredir gündeminde yer alan Wolfsburg'un Çek yıldızı Vaclav Cerny'i renklerine bağladı. Dün milli takım kampından izin alarak İstanbul'a gelen 27 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Siyah-Beyazlılar ile 3+1 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın bu transfer için Alman ekibine 6-7 milyon euro arasında bir rakam ödeyeceği bu rakamın da 2029 yılına kadar taksitlendirildiği ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Rangers'daki performansıyla öne çıkan ve Fenerbahçe maçlarındaki etkili oyunuyla dikkat çeken Cerny için şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın da Fenerbahçe maçının ardından "Hayran kaldım" ifadelerini kullanmıştım. Geçtiğimiz sezon Rangers ile 52 maça çıkan Cerny 18 gol, 9 asistlik performans sergiledi.