Beşiktaş Jonas Svensson ve Joao Mario’nun geleceğini değerlendiriyor

Siyah-Beyazlılar’da transferin son günleri hareketli geçecek.... Svensson ve Mario’ya gelen tekliflerin değerlendirileceği gelen bilgiler arasında.

Giriş Tarihi :30 Ağustos 2025
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetimin, Jonas Svensson ve Joao Mario için gelen transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Oyuncuların kaderi, hem kulübe sağlayacağı ekonomik katkı hem de yeni teknik direktörün gelecek planlaması doğrultusunda belli olacak.

TARAFTAR MERAKLANDI

Transfer döneminin son zamanlarına girilirken, önümüzdeki günlerde bu iki oyuncunun geleceğine dair somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Bu durum ise Siyah-Beyazlı taraftarları meraklandırmış durumda... Svensson 2026'ya, Mario'nun ise 2027 yılına kadar Siyah-Beyazlılar ile kontratı bulunuyor.

