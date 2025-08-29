Solskjaer ile yollar ayrıldı! Takımın başına Sergen sesleri

Beşiktaş'ın Lausanne'ye 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etmesinin ardından Solskjaer'le yollar ayrıldı. Başkan Serdal Adalı maçtan sonra Ole Solskjaer'le görüştü ve ardından kulüp Norveçli teknik direktörün sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Solskjaer'e hizmetlerinden dolayı da teşekkür edildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi'nin Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istediği gelen bilgiler arasında. Başkan Adalı'nın Yalçın'la bugün görüşmesi bekleniyor. Yabancı hoca adayları arasında ise Edin Terzic isminin geçtiği de öne sürüldü