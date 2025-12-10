PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İBB'nin ulaşım rezaleti! Metrobüs cayır cayır yandı yolcular panik yaşadı

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da 2019 yılındaki seçimlerin ardından ulaşım sistemi adeta çöktü. Küçükçekmece'de metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın tüpleriyle yapılan müdahale sayesinde can kaybı yaşanmadı.

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da 2019 yılındaki seçimlerin ardından ulaşım sistemi adeta çöktü.

Florya'da metrobüste yangın


METROBÜSTE YANGIN ÇIKTI

Küçükçekmece'de metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın görevlilerce söndürüldü. Edinilen bilgilere göre olay, sabah erken saatlerde Florya metrobüs durağı Avcılar istikametinde meydana geldi.

Metrobüs yangını (Ekran görüntüsü)Metrobüs yangını (Ekran görüntüsü)

Durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi.

Metrobüs yangını (İHA)Metrobüs yangını (İHA)

Yangın, İETT görevlilerince kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Metrobüs yangını (İHA)Metrobüs yangını (İHA)

Metrobüsteki yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

