Mourinho: Bizden daha iyi bir takıma karşı kaybettik’’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica'ya yenildikleri maçtan sonra çarpıcı açıklamalar yaptı. Portekizli teknik adam, kazanamamanın üzüntüsü içinde olduğunu söyleyerek, "Ama bizden daha iyi bir takıma karşı kaybettik. Talisca'nın kırmızı görmesi ve Semedo'nun sakatlığı oyunumuzu etkiledi. Bunu mağlubiyetin gerekçesi olarak söylemek istemiyorum İlk yarıda Benfica daha iyiydi. Son bölümde iki önemli fırsat yarattık ama kırmızı kart üstünlüğümüzü kesintiye uğrattı. Maça genel olarak baktığımızda daha güçlü olan kazandı.. Fenerbahçe zaten senelerdir şampiyon olamıyor ve özellikle şampiyona maçlarımız var. Avrupa Ligi'ne hazırlanmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde bu sezon güçlü takımlar var. Burada başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Çok daha iyi olmalıyız." dedi.

FENERBAHÇE'DE ÇİFTE ŞOK!

Fenerbahçe'de dün şanssız 2 sakatlık yaşandı. Sarı-Lacivertli takımda mücadeleye ilk 11'de başlayan Nelson Semedo bir pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Maçın uzatma dakikalarında da Duran geçirdiği sakatlık sonrası oyundan çıktı.