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ABD Donanması'ndaki denizci tuvaletlerin pis halini ifşaladı!

ABD Donanması'nda görev yapan bir denizcinin sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Gemideki tuvaletlerin bakımsız ve hijyenik olmayan halini görüntüleyen denizci, ordunun tanıtım kampanyalarına tepki göstererek yaşam koşullarını eleştirdi.

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ABD Donanması'ndaki denizci tuvaletlerin pis halini ifşaladı!

Dünyanın en yüksek savunma bütçesine sahip ülkelerinden ABD'de, Donanma bünyesinde görev yapan bir denizcinin sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı.

ABD Donanması’nda görev yapan bir denizci: “Donanmaya katılın diyorlar, bir de şu tuvaletleri görün.” (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)ABD Donanması’nda görev yapan bir denizci: “Donanmaya katılın diyorlar, bir de şu tuvaletleri görün.” (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

GÖREVLİ DENİZCİ TUVALETLERİN HALİNİ İFŞALADI

ABD Donanması'na ait bir gemide görev yapan denizci, cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde personelin kullandığı tuvaletleri kayda aldı. Görüntülerde tuvaletlerin bakımsız ve hijyen açısından kötü durumda olduğu görüldü.

ABD Donanması'ndaki denizci tuvaletlerin pis halini ifşaladı!-3

REKLAMLARA GÖNDERME YAPTI

Donanmaya katılımı teşvik eden reklamlarla gemideki günlük yaşam arasındaki farka dikkat çeken denizci, paylaşımıyla mevcut koşullara tepki gösterdi.

Denizci, görüntülerin üzerine yaptığı paylaşımda, "Donanmaya katılın diyorlar, bir de şu tuvaletleri görün" ifadelerini kullanarak yetkililere göndermede bulundu.

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Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya

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