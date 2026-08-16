ABD Donanması'ndaki denizci tuvaletlerin pis halini ifşaladı!

Dünyanın en yüksek savunma bütçesine sahip ülkelerinden ABD'de, Donanma bünyesinde görev yapan bir denizcinin sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı.

ABD Donanması’nda görev yapan bir denizci: “Donanmaya katılın diyorlar, bir de şu tuvaletleri görün.” (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

GÖREVLİ DENİZCİ TUVALETLERİN HALİNİ İFŞALADI

ABD Donanması'na ait bir gemide görev yapan denizci, cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde personelin kullandığı tuvaletleri kayda aldı. Görüntülerde tuvaletlerin bakımsız ve hijyen açısından kötü durumda olduğu görüldü.