Orman yangınlarının adli bilançosunu Bakan Gürlek açıkladı: 22 ilde 64 alev 11 tutuklama

Türkiye'nin dört bir yanında ciğerleri yakan orman yangınlarının faillerine yönelik adli çember daralıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından paylaşılan verilere göre, son bir haftalık süreçte 2 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 3 kişinin gözaltı işlemleri sürüyor.

1 Haziran'dan itibaren 22 ilde adli işlem yapılan 64 yangında 11 kişi tutuklandı, 18 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.

YEŞİL VATANA KASTEDENLER HESAP VERECEK

Orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmaların güncel bilançosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yeşil vatanımıza kastedenler adalet önünde hesap verecektir" dedi.

Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara dikkat çeken Bakan Gürlek, "Nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın yakın takibinde, Cumhuriyet başsavcılıklarımız yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

SON BİR HAFTADA 10 YANGIN

Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop illerinde meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldığını aktaran Gürlek, bu kişilerden 2'sinin tutuklandığını, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 3 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

MÜSAADE EDİLMEYECEK

Adalet Bakanı Gürlek, "Milletimiz müsterih olsun; ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir." sözlerini kullandı.