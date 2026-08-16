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Orman yangınlarının adli bilançosunu Bakan Gürlek açıkladı: 22 ilde 64 alev 11 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarına yönelik yürütülen adli soruşturmaların güncel verilerini açıkladı. 1 Haziran’dan bu yana 22 ilde çıkan 64 orman yangınıyla ilgili 43 şüpheli tespit edildi, 11 kişi tutuklandı. Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop illerinde çıkan 10 yangınla ilgili 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 kişi cezaevine gönderildi. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının takibinde yürütülen soruşturmalarda, yangınların çıkış nedenleri Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından araştırılıyor. Bakan Gürlek, kasten veya ihmal sonucu yangına sebep olan herkesin adalet önünde hesap vereceğini vurgulayarak hiçbir olayın faili meçhul kalmayacağının altını çizdi.

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Orman yangınlarının adli bilançosunu Bakan Gürlek açıkladı: 22 ilde 64 alev 11 tutuklama

Türkiye'nin dört bir yanında ciğerleri yakan orman yangınlarının faillerine yönelik adli çember daralıyor.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından paylaşılan verilere göre, son bir haftalık süreçte 2 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 3 kişinin gözaltı işlemleri sürüyor.

1 Haziran'dan itibaren 22 ilde adli işlem yapılan 64 yangında 11 kişi tutuklandı, 18 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Orman yangınlarının adli bilançosunu Bakan Gürlek açıkladı: 22 ilde 64 alev 11 tutuklama-1

YEŞİL VATANA KASTEDENLER HESAP VERECEK

Orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmaların güncel bilançosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yeşil vatanımıza kastedenler adalet önünde hesap verecektir" dedi.

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Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara dikkat çeken Bakan Gürlek, "Nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın yakın takibinde, Cumhuriyet başsavcılıklarımız yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarının adli bilançosunu Bakan Gürlek açıkladı: 22 ilde 64 alev 11 tutuklama-2

SON BİR HAFTADA 10 YANGIN

Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop illerinde meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldığını aktaran Gürlek, bu kişilerden 2'sinin tutuklandığını, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 3 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

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MÜSAADE EDİLMEYECEK

Adalet Bakanı Gürlek, "Milletimiz müsterih olsun; ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir." sözlerini kullandı.

Orman yangınlarının adli bilançosunu Bakan Gürlek açıkladı: 22 ilde 64 alev 11 tutuklama-3

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