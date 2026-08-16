Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarılmasıyla ilgili soruşturmada bir kişi gözaltına alındı
Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında küçük yaştaki bir Fenerbahçe taraftarının üzerindeki formanın çıkarıldığı görüntüler gündem oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Şenel Akdemir, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bir zanlı gözaltına alındı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta tribünlerde tepki çeken bir olay yaşandı.
Karşılaşmayı Gençlerbirliği tribününden takip eden küçük yaştaki Fenerbahçeli taraftarın üzerindeki formanın çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Görüntülerin gündem olmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın açıklamasında, küçük çocuğun üzerinden formasının çıkartılması şeklinde meydana gelen olayla ilgili 6222 sayılı Kanun ve 5237 sayılı Kanun'un 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şüphelinin gözaltına alınması için ilgili kolluk birimine talimat verildi.
GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti.
Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Şenel Akdemir, polis ekiplerince gözaltına alındı.
FENERBAHÇE'DEN KÜÇÜK TARAFTARA JEST: LYON MAÇINDA AĞIRLAYACAĞIZ
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olduğu mücadelede Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkarılmaya çalışılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Dün oynadığımız Gençlerbirliği karşılaşmasında, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftarımız Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile kulübümüzün yönetim kurulu üyeleri tarafından iletişime geçilmiştir. Göktuğ ve ailesini salı günü oynayacağımız Olimpik Lyon karşılaşmasında misafir edecek, minik taraftarımızı Fenerbahçe ailesinin sıcaklığıyla ağırlayacağız. Yaşanan olay sırasında sağduyulu ve yapıcı yaklaşımlarıyla duruma müdahale ederek Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir çocuğun, yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor; sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır. Çocukların takımlarına duyduğu sevgiye, yaşadığı heyecana ve renklerine olan bağlılığına her koşulda saygı gösterilmelidir. Çocukların tribünlerde korkmadan, özgürce ve sevdikleri takımın renkleriyle futbolun coşkusunu yaşayabildiği bir spor kültürünü hep birlikte korumak hepimizin sorumluluğudur."
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