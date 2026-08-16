Galatasaray eski yıldızını istiyor! Transfer için 20 milyon euro
Sol kanat transferi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, eski oyuncusu Noa Lang için yeniden harekete geçti. Sabah’ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Napoli’ye 15 milyon euro bonservis teklif etti. İtalyan ekibi ise 27 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro istiyor.
Trendyol Süper Lig'de sezona Arca Çorum FK beraberliğiyle başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Hücum hattındaki rotasyonu genişletmek isteyen sarı-kırmızılıların öncelik verdiği bölgelerden biri sol kanat olurken gündeme tanıdık bir isim geldi. Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısını sarı-kırmızılı formayla geçiren Noa Lang'ı yeniden kadrosuna katmak için Napoli'nin kapısını çaldı.
MARTINELLI'DEN OLUMSUZ YANIT GELDİ
Galatasaray'ın sol kanat için gündeminde Rafael Leao, Gabriel Martinelli ve Ez Abde gibi isimler yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'den olumsuz yanıt gelmesinin ardından alternatif planlarını devreye soktu. Bu doğrultuda öne çıkan isimlerden biri Noa Lang oldu.
NOA LANG İÇİN RESMİ TEKLİF
Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang için resmi girişimde bulundu. Sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için İtalyan kulübüne 15 milyon euro teklif etti.
NAPOLI 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray ile Napoli arasındaki pazarlıkta 5 milyon euroluk fark bulunuyor. Napoli, Noa Lang'ın bonservisi için 20 milyon euro talep ediyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken sarı-kırmızılı yönetim transferi sonuçlandırmak için Napoli ile pazarlığını sürdürüyor.
GEÇEN SEZON GALATASARAY'DA OYNADI
Noa Lang, Galatasaray'ın yakından tanıdığı bir isim. Hollandalı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak sarı-kırmızılı takımda geçirdi. Lang, Galatasaray formasıyla çıktığı 17 resmi karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
BU KEZ BONSERVİSİYLE İSTİYOR
Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Noa Lang'ı bu kez bonservisiyle transfer etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılıların 15 milyon euroluk teklifi ile Napoli'nin 20 milyon euroluk beklentisi arasındaki pazarlığın nasıl sonuçlanacağı transferin kaderini belirleyecek.
PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Noa Lang'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro seviyesinde bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcunun Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.