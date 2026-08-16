Noa Lang geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giydi NAPOLI 20 MİLYON EURO İSTİYOR Galatasaray ile Napoli arasındaki pazarlıkta 5 milyon euroluk fark bulunuyor. Napoli, Noa Lang'ın bonservisi için 20 milyon euro talep ediyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken sarı-kırmızılı yönetim transferi sonuçlandırmak için Napoli ile pazarlığını sürdürüyor.

Noa Lang Hollanda Milli Takımı kadrosunda da yer alıyor GEÇEN SEZON GALATASARAY'DA OYNADI Noa Lang, Galatasaray'ın yakından tanıdığı bir isim. Hollandalı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak sarı-kırmızılı takımda geçirdi. Lang, Galatasaray formasıyla çıktığı 17 resmi karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.