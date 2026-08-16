Google'dan kaliteli haberciliği bitirecek sistem... Algoritma kılıflı hırsızlığa dünya genelinde tepki

Funda Karayel'in Sabah gazetesindeki "Google'ın derdi ne?" başlıklı yazısı şöyle:

Algoritma kadar varsın, yoksa yoksun. Teknoloji çağının en ağır cümlesi bu olabilir. Eskiden iyi yazarsan okunurdun, doğru haber yaparsan güven kazanırdın, emek verirsen karşılığını alırdın. Şimdi önce algoritmanın gözüne gireceksin. Çünkü görünmüyorsan, neredeyse hiç olmamışsın demektir.

Hah işte benim meselem de tam burada. Ey Google bu hafta duyduklarım hiç olmadı.

Algoritma mı olurmuş böyle? Bir içeriği öne çıkaran, diğerini görünmez kılan; neyin okunacağına, neyin konuşulacağına, hatta neyin gündem olacağına karar veren bir sistem düşünün. Bir bakıyorsunuz, saatlerce emek verilmiş özgün bir haber aşağıda; kopyala-yapıştır yapılmış, provokatif içerik tepede. Sonra da adına 'arama deneyimi' diyoruz.