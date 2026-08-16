Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy'de kaza; 1'i çocuk 3 ölü 5 yaralı (Fotoğraflar: DHA)

KAMYON VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otoyolda ilerleyen 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonu ve 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.