Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i çocuk 3 ölü
Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından oluşan uzun araç kuyrukları ve ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.Kamyon hafif ticari araca çarptı: 1'i çocuk 3 ölü
KAMYON VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI
Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otoyolda ilerleyen 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonu ve 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralılardan, 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAMYONCU GÖZALTINDA
Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza nedeniyle otoyolun bazı şeritleri ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolda metrelerce uzanan araç kuyruğu oluştu.
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılırken, jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
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