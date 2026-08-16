CANLI YAYIN
Geri

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i çocuk 3 ölü

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından oluşan uzun araç kuyrukları ve ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i çocuk 3 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Video Oynatma İkonu Kamyon hafif ticari araca çarptı: 1'i çocuk 3 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy'de kaza; 1'i çocuk 3 ölü 5 yaralı (Fotoğraflar: DHA)Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy'de kaza; 1'i çocuk 3 ölü 5 yaralı (Fotoğraflar: DHA)

KAMYON VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otoyolda ilerleyen 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonu ve 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i çocuk 3 ölü-2

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralılardan, 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i çocuk 3 ölü-3


KAMYONCU GÖZALTINDA

Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle otoyolun bazı şeritleri ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolda metrelerce uzanan araç kuyruğu oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i çocuk 3 ölü-4

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılırken, jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Alihan Kuriş soruşturmasında çarpıcı gelişme: Tek adreste 1,34 milyar TL'lik 200 kilo külçe altın! "Kuyumcu" dediler ne çıktı
SONRAKİ HABER

Tek adreste 1,34 milyarlık külçe altın

 Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar! Başsavcılıktan "karanlık ilişki ağı" ve organize yapı değerlendirmesi
ÖNCEKİ HABER

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı sevk yazısı
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler