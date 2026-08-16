Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar! Başsavcılıktan "karanlık ilişki ağı" ve organize yapı değerlendirmesi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının mahkemeye sunduğu sevk yazısında dikkat çeken iddialar yer aldı. Sevk yazısında, kamu gücünün kullanılarak adli süreçlere müdahale edildiği, "kamu hiyerarşisi dışında müstakil bir yapı gibi hareket edildiği" ve olayın organize bir yapı içerisinde işlendiğine yönelik güçlü kanaat oluştuğu ifade edildi.
Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı sevk yazısında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik çarpıcı değerlendirmelere yer verildi.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağı oluşturulduğu ve olayın organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği yönünde güçlü kanaat oluştuğunu belirtti.
DOSYA YENİDEN AÇILDI
Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kayboldu. Uzun süre intihar iddiası ve delil yetersizliği gerekçesiyle ilerleyen dosya, 2026 yılında ortaya çıkan gizli tanık ifadeleri ve yürütülen operasyonların ardından organize suç ve cinayet soruşturmasına dönüştü.
SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR
Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir ayrıntı daha gün yüzüne çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, soruşturma kapsamında ulaşılan bulgulara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.
Başsavcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında şu ifadelere yer verildi:
"Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 17.04.2026 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında icra edilen derinlemesine ifade analizleri, siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmaları; gerek Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığında gerekse iş bu soruşturma dosyasında bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül analiziyle birleştiğinde, olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur.
Dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel'in koordinesinde üst düzey mülki ve emniyet idarecilerinin, yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileriyle birlikte; kamu gücünü, resmî himaye zırhlarını ve bürokratik nüfuzlarını kullanmak suretiyle adli, dijital ve tıbbi sistemlere müdahale ettiği; tüm bu bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda, soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur."
"KARANLIK BİR İLİŞKİ AĞI KURDUKLARI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"
Sevk yazısında, Tuncay Sonel ile Gökhan Ertok arasındaki mesajlaşma ve talimat içeriklerine de değinilerek şu değerlendirme yapıldı:
"Bu kapsamda Şüpheli Tuncay Sonel'in, şüpheli Gökhan Ertok'a yönelik mesajlaşma ve talimat içerikleri incelendiğinde; hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurdukları değerlendirilmiştir."
"MÜSTAKİL BİR YAPI GİBİ HAREKET ETTİLER"
Başsavcılığın sevk yazısında, kamu görevlilerinin yasal sınırların dışına çıktığı yönündeki değerlendirmelere de yer verildi.
"Yukarıda anlatılan hususlar muvacehesinde, şüpheliler Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'nun, yasal mevzuatın ve kamu görevinin sınırlarını tamamen aşarak, adeta şüpheli Tuncay Sonel'in şahsi ve illegal amaçlarına hizmet eden, kamu hiyerarşisi dışında müstakil bir yapı gibi hareket ettikleri, bu karanlık ilişki ağında beraber hareket etmek ve de fiil üzerinde ortak hâkimiyet kurmak suretiyle müşterek fail olarak yer aldıkları hukuki ve vicdani kanaatine varılmıştır."