SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir ayrıntı daha gün yüzüne çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, soruşturma kapsamında ulaşılan bulgulara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 17.04.2026 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında icra edilen derinlemesine ifade analizleri, siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmaları; gerek Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığında gerekse iş bu soruşturma dosyasında bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül analiziyle birleştiğinde, olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur.

Dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel'in koordinesinde üst düzey mülki ve emniyet idarecilerinin, yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileriyle birlikte; kamu gücünü, resmî himaye zırhlarını ve bürokratik nüfuzlarını kullanmak suretiyle adli, dijital ve tıbbi sistemlere müdahale ettiği; tüm bu bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda, soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur."