8 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde olan bir aracın açılır tavanından dışarı çıkan kadın yolcu, hayasızca hareketlerde bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde trafikte akıllara durgunluk veren bir skandal yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O anların tepki çekmesinin ardından adli makamlar hızla harekete geçti.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hayasızca hareketler" suçundan derhal soruşturma başlatıldı.

HEM KADIN HEM DE SÜRÜCÜ YAKALANDI

Araçta skandal görüntülere imza atan kadın ile olay anında aracı kullanan sürücü gözaltına alındı.