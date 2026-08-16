Nerede edep nerede haya... Sunroof üzerinde uygunsuz hareketler! Başsavcılık harekete geçti: 2 gözaltı
Manisa’nın Salihli ilçesinde trafikte çekilen skandal görüntüler sonrası adli makamlar harekete geçti. Aracın açılır tavanından dışarı çıkarak hayasızca hareketlerde bulunan kadın ile sürücü gözaltına alındı.
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Manisa'nın Salihli ilçesinde trafikte akıllara durgunluk veren bir skandal yaşandı.
AÇILIR TAVANDAN DIŞARI ÇIKTI
8 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde olan bir aracın açılır tavanından dışarı çıkan kadın yolcu, hayasızca hareketlerde bulundu.Kadın yolcu sunroof'ta hayasızca hareketler sergilemişti: 2 kişi gözaltına alındı
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
O anların tepki çekmesinin ardından adli makamlar hızla harekete geçti.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hayasızca hareketler" suçundan derhal soruşturma başlatıldı.
HEM KADIN HEM DE SÜRÜCÜ YAKALANDI
Araçta skandal görüntülere imza atan kadın ile olay anında aracı kullanan sürücü gözaltına alındı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel