Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe'nin Jamie Gittens ile ilgili transfer iddialarını yalanlamasının ardından Jonathan Rowe için harekete geçtiği ve kanat transferi konusunda temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Jonathan Rowe'un adı daha önce Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

Jonathan Rowe'un güncel piyasa değeri 28 milyon euro

JONATHAN ROWE KİMDİR?

Tam adı Jonathan David Henry Rowe'dir. 30 Nisan 2003 tarihinde Londra'da doğdu. AFC Wembley ve Norwich alt yapılarında oynadı. A takıma yükseldi. İlk transferini Marsilya ile yaptı ve Fransa'ya kiralandı. Fransız temsilcisi 14.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldı. Bologna, 2025 yazında kadrosuna kattı. Kendisi için toplamda 33.5 milyon euro ödendi. Güncel piyasa değeri 28 milyon eurodur. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro ve İtalyan ekibiyle 2029'a kadar kontratı bulunuyor.