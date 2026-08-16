Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı! Kimse bunu beklemiyordu
Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bologna forması giyen Jonathan Rowe’u listesinin ilk sırasına aldı. Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübüyle ilk teması kurduğu ve kiralama seçeneğini sorduğu iddia edildi. Oyuncunun menajerlik şirketiyle de görüşmeler başladı.
Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bologna forması giyen Jonathan Rowe'u transfer listesinin ilk sırasına aldı. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın kanat bölgesi için rotasını İtalya'ya çevirdiği öne sürüldü.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin, Bologna forması giyen Jonathan Rowe'u transfer listesinin ilk sırasına aldı.
JONATHAN ROWE İÇİN İLK TEMAS
Habere göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Bologna ile ilk teması kurdu.
Sarı-lacivertlilerin İtalyan kulübüne Jonathan Rowe'un kiralanmasına sıcak bakıp bakmadığını sorduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'nin aynı zamanda futbolcunun menajerlik şirketiyle de görüşmelere başladığı aktarıldı.
TEDESCO KALMASINI İSTİYOR
Bologna'nın başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun Jonathan Rowe'u kadroda tutmak istediği belirtildi.
Buna karşın İtalyan ekibinin, oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde transfere sıcak bakabileceği ifade edildi.
DAHA ÖNCE GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE ANILDI
Jonathan Rowe'un adı daha önce Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.
Fenerbahçe'nin Jamie Gittens ile ilgili transfer iddialarını yalanlamasının ardından Jonathan Rowe için harekete geçtiği ve kanat transferi konusunda temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.
JONATHAN ROWE KİMDİR?
Tam adı Jonathan David Henry Rowe'dir. 30 Nisan 2003 tarihinde Londra'da doğdu. AFC Wembley ve Norwich alt yapılarında oynadı. A takıma yükseldi. İlk transferini Marsilya ile yaptı ve Fransa'ya kiralandı. Fransız temsilcisi 14.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldı. Bologna, 2025 yazında kadrosuna kattı. Kendisi için toplamda 33.5 milyon euro ödendi. Güncel piyasa değeri 28 milyon eurodur. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro ve İtalyan ekibiyle 2029'a kadar kontratı bulunuyor.