CANLI: Beşiktaş - Eyüpspor Süper Lig 1. hafta maçı
Kartal, Trendyol Süper Lig’de 2026-27 sezonuna Eyüpspor karşılaşmasıyla merhaba diyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede Vincenzo Italiano ilk Süper Lig sınavını veriyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonuna taraftarı önünde başlıyor. Siyah-beyazlılar, ilk hafta karşılaşmasında Eyüpspor'u Tüpraş Stadyumu'nda konuk ediyor. Avrupa kupalarında sezona 4'te 4'le başlayan Kartal, lig maratonuna da 3 puanla girmeyi hedefliyor.
CANLI TAKİP
Beşiktaş - Eyüpspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Nübel, Taylan, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Semih
EYÜPSPOR: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Calegari, Massanga, Costa, Sabiri, Pintor, Michalak, Abdullahi
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Siyah-beyazlılar Eyüpspor karşısında sahaya şu kadroyla çıktı:
Alexander Nubel, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Semih Kılıçsoy.
ITALIANO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile İstanbul'da oynanan rövanş maçına göre başlangıç kadrosunda 4 değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam; Amir Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı ve Hyeon-Gyu Oh'u yedek kulübesine çekerken bu futbolcuların yerine Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de görev verdi.
TROSSARD İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Belçikalı futbolcu, Hradec Kralove ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında oyuna sonradan girerek ilk kez Beşiktaş forması giymişti.
Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşısında Trossard'ı doğrudan başlangıç kadrosuna aldı.
Tecrübeli futbolcu böylece Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig maçına da çıktı.
AGBADOU FORMASINA KAVUŞTU
Emmanuel Agbadou da Eyüpspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez Beşiktaş'ın başlangıç kadrosunda yer aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili adına mücadele eden savunma oyuncusu, sezon hazırlıklarına geç katılmıştı.
Agbadou, Avrupa kupalarında oynanan 3 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olurken Eyüpspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı.
TAYLAN VE SEMİH DE 11'E DÖNDÜ
Italiano'nun yaptığı diğer iki değişiklik Taylan Bulut ve Semih Kılıçsoy oldu. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde süre alan iki futbolcu da Eyüpspor karşısında başlangıç kadrosunda görev yaptı.
TARAFTARDAN FUTBOLCULARA DESTEK
Beşiktaş taraftarı mücadele öncesinde siyah-beyazlı futbolculara yoğun destek verdi. Isınma sırasında oyuncuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, tezahüratlarla takıma moral verdi.