Kurişçilerden ibadet maskesiyle kurban tezgahı! Yurt içi 120 yurt dışı 500 dolar... Paralar paravan şirketlere

Alihan Kuriş suç örgütünün, vatandaşların halisane kurban ibadeti niyetini nasıl istismar ettiği ortaya çıktı.

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlardan yurt dışı için 120 dolar, yurt içi için yaklaşık 500 dolar bedel toplayan örgütün, on binlerce kurbanı kesmediği ortaya çıktı.

Vatandaşlardan yurt içi için yaklaşık 500 dolar, yurt dışı için 120 dolar kurban bedeli toplayan örgütün, kesim yapmadan on binlerce hisseyi doğrudan kasasına aktardığı tespit edildi.

Bağışçıların yardımlaşma duygularını suistimal ederek toplanan nakit paraların zimmete geçirildiği saptandı.