Kurişçilerden ibadet maskesiyle kurban tezgahı! Yurt içi 120 yurt dışı 500 dolar... Paralar paravan şirketlere
Dini duyguları kazanç kapısına çevirmekle suçlanan Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün kurban ibadeti üzerinden yürüttüğü kirli tezgah soruşturma dosyasına girdi. Kurban kesme vaadiyle yurt içinden yaklaşık 500 dolar, yurt dışından 120 dolar toplayan örgütün, on binlerce kurbanı kesmeyerek emanetleri hiçe saydığı ortaya çıktı. Bağışçıların halis niyetleriyle toplanıp zimmete geçirilen devasa paraların, örgüte ait ticari paravan şirketler üzerinden finansal sisteme sokulup suç gelirine dönüştürüldüğü öğrenildi.
Alihan Kuriş suç örgütünün, vatandaşların halisane kurban ibadeti niyetini nasıl istismar ettiği ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma dosyasına yansıyan detaylarda, örgütün dini duyguları nasıl sistematik şekilde sömürdüğünü gün ışığına çıktı.
Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlardan yurt dışı için 120 dolar, yurt içi için yaklaşık 500 dolar bedel toplayan örgütün, on binlerce kurbanı kesmediği ortaya çıktı.
Bağışçıların yardımlaşma duygularını suistimal ederek toplanan nakit paraların zimmete geçirildiği saptandı.
Zimmete geçirilen kurban paralarının daha sonra örgütle bağlantılı şirketler üzerinden aklanarak suç gelirine dönüştürüldüğü iddia edildi.
NE OLMUŞTU
Uzun soluklu teknik ve mali takibin ardından 13 Ağustos sabahı Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Operasyon kapsamında, aralarında Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş'in bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Güvenlik güçleri, örgüte ait olduğu değerlendirilen 33 şirkete bağlı 123 adreste geniş çaplı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirmişti.
Soruşturmanın en çarpıcı ayağını MASAK tarafından hazırlanan 168 sayfalık devasa rapor oluşturmuştu. Raporda, aralarında Armine Giyim ve Hisar Turizm gibi holdingleşmiş markaların bulunduğu şirketler havuzunda, 100 milyar TL'yi aşan şüpheli para trafiği ve yurt dışına kayıt dışı nakit transferleri belgelenmişti.
KİLO KİLO KÜLÇE ALTIN
Şüphelilerin kara para aklama, kurban paralarında usulsüzlük, vergi kaçakçılığı ve kamuyu dolandırma suçlarını organize şekilde işledikleri tespit edilmişti.
Firari şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti.