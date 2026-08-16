Papa 14. Leo'dan İsrail'e Batı Şeria tepkisi: Filistin halkına yönelik şiddet son bulmalı

Papa, iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için atılan adımların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 12 Ağustos'ta yapılan resmi açıklamada, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarının daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığı bildirilmişti. BM verilerine göre 2026 yılı başından bu yana Filistin topluluklarına yönelik 1430'dan fazla saldırı düzenlendi; yıkım ve zorunlu tahliyeler nedeniyle yarısı çocuk olmak üzere yaklaşık 3 bin 800 Filistinli yerinden edildi.

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