Papa 14. Leo'dan İsrail'e Batı Şeria tepkisi: Filistin halkına yönelik şiddet son bulmalı
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik tırmanan İsrail şiddetine derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Pazar duasının ardından uluslararası topluma seslenen Papa, iki devletli çözüm ve kalıcı barış için somut adımlar atılmasını istedi.
İşgal altındaki Filistin topraklarında tırmanan gerilim ve artan İsrail baskısı üzerine Vatikan'dan çok net bir mesaj geldi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkını hedef alan şiddet sarmalının derhal sonlandırılması gerektiğini belirtti.
PAZAR DUASI SONRASI ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News internet sitesinde yer alan bilgilere göre Papa, pazar duasının ardından gerçekleştirdiği geleneksel konuşmasında Orta Doğu'daki kritik duruma değindi.
Bölgede tekrarlanan şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Vatikan lideri, uluslararası aktörleri devreye girmeye çağırdı.
Papa, iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için atılan adımların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.
BM RAPORU ACI TABLOYU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Papa'nın açıklamaları, bölgeden gelen ürkütücü verilerin hemen ardından kayıtlara geçti.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 12 Ağustos'ta yapılan resmi açıklamada, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarının daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığı bildirilmişti. BM verilerine göre 2026 yılı başından bu yana Filistin topluluklarına yönelik 1430'dan fazla saldırı düzenlendi; yıkım ve zorunlu tahliyeler nedeniyle yarısı çocuk olmak üzere yaklaşık 3 bin 800 Filistinli yerinden edildi.