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Alihan Kuriş soruşturmasında çarpıcı gelişme: Tek adreste 1,34 milyar TL'lik 200 kilo külçe altın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri Alihan Kuriş'in kurduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz, 1,34 milyar TL değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.

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Alihan Kuriş soruşturmasında çarpıcı gelişme: Tek adreste 1,34 milyar TL'lik 200 kilo külçe altın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir bulguya ulaşıldı.

Video Oynatma İkonu 200 kilo külçe altın ele geçirildi

Tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yürütülen arama çalışmaları kapsamında tek bir adreste yüklü miktarda külçe altın ele geçirildi.

Ele geçirilen altınlar (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Ele geçirilen altınlar (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

TEK ADRESTE 200 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen aramada 200 kilogram külçe altın bulundu.

Video Oynatma İkonu Ekiplerin altın dolu kasayı açtığı anlar kamerada

Ele geçirilen altınların toplam değerinin 1,34 milyar TL olduğu bildirildi. Söz konusu altınların kaynağının belirsiz olduğu belirtildi.

Tek adreste 1,34 milyar TL'lik 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Tek adreste 1,34 milyar TL'lik 200 kilo külçe altın ele geçirildi.

FİRARİ HİLMİ TUNA KURİŞ İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

Altınlar, tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi olduğu belirtilen firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yürütülen arama çalışmaları sırasında bulundu.

Alihan Kuriş soruşturmasında çarpıcı gelişme: Tek adreste 1,34 milyar TL'lik 200 kilo külçe altın-4

Hilmi Tuna Kuriş'i arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında çarpıcı gelişme: Tek adreste 1,34 milyar TL'lik 200 kilo külçe altın-5

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

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