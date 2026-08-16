Tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yürütülen arama çalışmaları kapsamında tek bir adreste yüklü miktarda külçe altın ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir bulguya ulaşıldı.

Ele geçirilen altınlar (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

TEK ADRESTE 200 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen aramada 200 kilogram külçe altın bulundu.

Ekiplerin altın dolu kasayı açtığı anlar kamerada

Ele geçirilen altınların toplam değerinin 1,34 milyar TL olduğu bildirildi. Söz konusu altınların kaynağının belirsiz olduğu belirtildi.