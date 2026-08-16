Alihan Kuriş soruşturmasında çarpıcı gelişme: Tek adreste 1,34 milyar TL'lik 200 kilo külçe altın
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri Alihan Kuriş'in kurduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz, 1,34 milyar TL değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir bulguya ulaşıldı.
200 kilo külçe altın ele geçirildi
Tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yürütülen arama çalışmaları kapsamında tek bir adreste yüklü miktarda külçe altın ele geçirildi.
TEK ADRESTE 200 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen aramada 200 kilogram külçe altın bulundu.
Ekiplerin altın dolu kasayı açtığı anlar kamerada
Ele geçirilen altınların toplam değerinin 1,34 milyar TL olduğu bildirildi. Söz konusu altınların kaynağının belirsiz olduğu belirtildi.
FİRARİ HİLMİ TUNA KURİŞ İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR
Altınlar, tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi olduğu belirtilen firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yürütülen arama çalışmaları sırasında bulundu.
Hilmi Tuna Kuriş'i arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.
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