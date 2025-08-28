PODCAST CANLI YAYIN
Kerem Aktürkoğlu’nun golü umut verdi ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

Kadıköy’de 0-0 biten maçın rövanşında Lizbon’da 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 17 yıllık Devler Ligi hasretini sürdürüyor. Kerem Aktürkoğlu’nun golü sevinç göstermeden gelirken, sarı-lacivertliler yaklaşık 40 milyon euro gelir kaybı yaşadı.

Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025
Yine Şampiyonlar Ligi yine hüsran... Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 0-0 berabere kaldığı Benfica'ya Lizbon'da 1-0 yenilerek Devler Ligi'ndeki 17 yıllık hasretine son veremedi. Temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. 3. dakikada Barreiro kale ağzından vurdu. Livakovic açıyı kapatarak net pozisyonda gole izin vermedi. 9. dakikada Pavlidis'in dönerek sert şutunda Skriniar'a top az farkla yandan kornere çıktı.

10. dakikada Benfica'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 35. dakikada Benfica golü buldu. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu bekletmeden ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 72'nci dakikada Fenerbahçe, En Nesyri ile etkili geldi. Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasına En Nesyri kafayla vurdu fakat top direkten oyun alanına geri döndü. 82'nci dakikada Talisca, Barrenechea'ya müdahalesi sonucunda ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti.

BÜYÜK GELİR GİTTİ

Fenerbahçe dün Benfica'ya elenerek maddi olarak da büyük bir kayıp yaşadı. Yaklaşık 18 milyon euroluk ayak bastı parasını elinin tersiyle iten sarı-lacivertliler toplamda yaklaşık 40 milyon euroluk bir gelirden oldu.

GOLÜ ATTI SEVİNEMEDİ

Maça damga vuran pozisyon 35. dakikada yaşandı... Uzun süredir Fenerbahçe'ye transferi konuşulan ve sarı-lacivertli kulüple her konuda anlaşan Kerem Aktürkoğlu güzel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Milli futbolcu bu golün ardından her zaman yaptığı "büyücü" sevincini yapmadı ve sadece ellerini havaya kaldırmayı tercih etti. Kerem'in bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlardan büyük övgü alırken, Benficalı taraftarlar sosyal medyadaki yorumlarda yıldız futbolcuyla ilgili oldukça sert ifadeler kullandılar.

