Filenin Sultanları Kanada’yı da set vermeden geçti

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk iki maçını set vermeden kazanan Filenin Sultanları, 3. maçında Kanada ile karşılaştı. Sultanlar, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Sultanlar, 25-21 27-25 ve 25-13'lük setlerle mücadeleden galip ayrılmayı başardı. Grubundaki ilk iki maçta İspanya ve Bulgaristan'ı da 3-0 mağlup eden Sultanlarımız, grubunu 3 maçta da set vermeden lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Milliler, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda grupları yenilgisiz tamamlayamayan Sultanlar, 2025 Dünya Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı.