PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Filenin Sultanları Kanada’yı da set vermeden geçti

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’nın 3. maçında Kanada’ya set vermedi. Grubunu lider tamamlayan Türkiye, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025
Filenin Sultanları Kanada’yı da set vermeden geçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk iki maçını set vermeden kazanan Filenin Sultanları, 3. maçında Kanada ile karşılaştı. Sultanlar, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Sultanlar, 25-21 27-25 ve 25-13'lük setlerle mücadeleden galip ayrılmayı başardı. Grubundaki ilk iki maçta İspanya ve Bulgaristan'ı da 3-0 mağlup eden Sultanlarımız, grubunu 3 maçta da set vermeden lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Milliler, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda grupları yenilgisiz tamamlayamayan Sultanlar, 2025 Dünya Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Büyük gün geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
Memur ve emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Ocak’ta kim ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan soykırımcı İsrail’e Gazze tepkisi: Zalimler kaybedecek
Hokus pokus Şampiyonlar Ligi’nde yokuz! Benfica - Fenerbahçe: 1-0 | MAÇ SONUCU
Yine yargıyı tehdit etti! CHP’li Özel’den Akın Gürlek’e skandal ifadeler: Alnını karışlayacağım | Bakan Tunç’tan tepki: Siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesi
ASSAN Group’a bağlı 10 şirkete kayyum! Sahibi Emin Öner’e FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltı
Galatasaray’a Monaco’dan Wilfried Singo sonrası bir transfer daha!
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız
PKK yönünü Tel Aviv’e çevirdi! Karayılan zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Galatasaray’da bir transfer daha! Wilfried Singo KAP’a bildirildi ve İstanbul’a geldi
Trabzonspor Louza için bastırıyor: Lokomotiv Moskova devrede
Kartal’ı Konferans Ligi’ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nı kabul etti! Sürpriz forma
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay davası öncesi bomba çıkış!
Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u uyarmış: Yanlış yöne gidiyorsun
Fondaş Samiye Özlem Gürses’e haciz şoku! Youtube’dan, CHP’den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Yangın sonrası ihya başlıyor! İzmir ve Bilecik’teki köy evlerinin temeli atılacak
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede