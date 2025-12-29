3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda dezenformasyona geçit yok! Başsavcılık re’sen soruşturma başlattı

Yalova'da emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı. Saldırı sonucunda polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı.