3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda dezenformasyona geçit yok! Başsavcılık re’sen soruşturma başlattı
Yalova’da 3 polisin şehit düştüğü DEAŞ operasyonuna ilişkin dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlar ilgili harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan re'sen soruşturma başlattı.
Yalova'da emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı. Saldırı sonucunda polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı.
DEAŞ operasyonunda polislerimizin şehit olması sonrası sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gelişme üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlar hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"28.12.2025 tarihinde Yalova ilinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştır."