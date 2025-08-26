Trabzonspor Antalyaspor’u 1-0 yenip 20 yıl sonra ligde 3’te 3 yaptı

Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibini 1-0 yenerek sezona kayıpsız devam etti. Trabzon, ligde son 20 yılda 3. kez 3'te 3 yapmayı başardı. Karadeniz ekibi, 1986-87 sezonundan sonra ilk kez ligdeki ilk 3 maçını gol yemeden tamamladı. Daha önce 1978-79, 1982-83 ve 1986-87 sezonlarında bu başarıya ulaşan Trabzon, 39 yıl sonra bu istatistiği yeniden tekrarladı.

Fırtına'da daha önce Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı, takımlarını ligin ilk 3 haftasında gol yemeden oynatmayı başarmıştı. Tekke, Trabzonspor tarihinde Süper Lig'de ilk 3 haftayı gol yemeden ve 9 puanla geçen ilk teknik adam olarak kulüp tarihine geçti.