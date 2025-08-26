PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Sultanlar Bulgaristan’ı A Spor’da 3-0 yendi: Son 16 biletini kaptı

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası E Grubu 2. maçında Bulgaristan’ı 25-23, 25-19 ve 25- 13’lük setlerle geçerek son 16 turunu garantiledi. Milliler yarın grup liderliği için Kanada ile karşılaşacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ağustos 2025
Sultanlar Bulgaristan’ı A Spor’da 3-0 yendi: Son 16 biletini kaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Çekişmeli geçen oyunda hata yapmayan ayyıldızlılar, ilk seti 25-23 önde tamamladı. İkinci setin ortalarından itibaren etkili oyununu sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti 25-19 önde bitirdi. Üçüncü sete etkili başlayan Bulgaristan, 10'a 4 öndeyken 11-0'lık bir seri yakalayan Sultanlar 15-10 öne geçmeyi başardı. İyice oyundan düşen rakibi karşısında etkili oyununa devam eden milli takım, üçüncü seti 25-13, mücadeleyi de 3-0 kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla grupta bir maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milli takım, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın Kanada ile liderlik maçına çıkacak.

BİZ REKORLARIN TAKIMIYIZ

A Milli Takım'ın hocası Davide Santarelli maç sonrası, "Üçüncü sette olanlar uzun süre aklımda kalacak. Oyunculara, 'biz rekorların takımıyız' dedim. Çünkü bazen gerçekten inanılmaz şeyler yapabiliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan’dan Ahlat’ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
Katil İsrail ordusu Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook’u görevden aldı
Ahlat’ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya savaşının kişilik savaşına döndüğünü açıkladı
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
FETÖ’cülerin soruşturma dosyaları kapatan zabıt katibi: Başka bir büroda görevli olsaydım orada da aynı şeyi yapardım
Derin operasyon! Halit Yukay’ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Rov devrede | Rüzgar engeli
DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan’a ilk ziyaret
Başkan Erdoğan’dan Ahlat’ta terörsüz Türkiye mesajı: Son düzlükteyiz
Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!
Wilfried Singo adım adım Cimbom’a
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Mourinho’ya şok
Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak
Avrupa’nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella’dan Türkiye’yi batıya şikayet eden İmamoğlu’na destek şovu!
YKS tercih sorgulama ekranı! ÖSYM sonuç ekranı ve üniversite kayıt tarihi
İBB yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Ongun’un gizli kasası Giresunlu arkadaşı çıktı | 398 milyonluk rüşvet BDDK raporunda