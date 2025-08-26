Sultanlar Bulgaristan’ı A Spor’da 3-0 yendi: Son 16 biletini kaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Çekişmeli geçen oyunda hata yapmayan ayyıldızlılar, ilk seti 25-23 önde tamamladı. İkinci setin ortalarından itibaren etkili oyununu sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti 25-19 önde bitirdi. Üçüncü sete etkili başlayan Bulgaristan, 10'a 4 öndeyken 11-0'lık bir seri yakalayan Sultanlar 15-10 öne geçmeyi başardı. İyice oyundan düşen rakibi karşısında etkili oyununa devam eden milli takım, üçüncü seti 25-13, mücadeleyi de 3-0 kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla grupta bir maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milli takım, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın Kanada ile liderlik maçına çıkacak.

BİZ REKORLARIN TAKIMIYIZ

A Milli Takım'ın hocası Davide Santarelli maç sonrası, "Üçüncü sette olanlar uzun süre aklımda kalacak. Oyunculara, 'biz rekorların takımıyız' dedim. Çünkü bazen gerçekten inanılmaz şeyler yapabiliyoruz.'' ifadelerini kullandı.