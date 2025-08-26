PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizinde kritik hafta: Başkan Özbek devrede

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizinde rüzgar olumlu tarafa doğru esmeye başladı. Milli futbolcu 3 günlük aranın ardından dün yapılan idmana katıldı. Başkan Dursun Özbek’in bu hafta içinde Barış’la yüz yüze görüşüp krize nokta koyması bekleniyor.

26 Ağustos 2025
G.Saray'da Barış Alper Yılmaz'la ilgili yaşanan gelişmeler gündemin ilk maddesi olmaya devam ediyor. Okan Buruk'un Kayserispor maçı sonrasında yaptığı ılımlı açıklamalar ve "Barış'ı bırakmayacağız" mesajı sonrasında rüzgar olumlu tarafa doğru esmeye başladı. Milli futbolcu 3 gündür yaşanan kriz sonrasında dün Kemerburgaz'da yapılan çalışmaya katıldı.

Alınan bilgilere göre sürecin başından bu yana Barış'la görüşme yapmayan Başkan Dursun Özbek'in düğmeye basma kararı aldığı öğrenildi. Özbek'in bu hafta içinde yıldız futbolcuyla yüz yüze görüşeceği, kritik zirvede Okan Buruk'un da yer alacağı belirlendi. Başkan Özbek'in kulübün bu konudaki kararlılığını bir kez daha göstereceği ve "Sen bu takım için önemlisin" mesajını vereceği ifade ediliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre Galatasaray yönetimi Barış Alper'in maaşına iyi bir zam yaparak bu süreci sonlandırmayı planlıyor. Bir başka iddiaya göre ise Dursun Özbek, yıldız futbolcudan menajeriyle yolları ayırmasını da isteyecek.

