Sultanlar İspanya'yı sahadan sildi

Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda Filenin Sultanları, İspanya ile karşı karşıya geldi. Milliler sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı... Maça Vargas ve Yaprak performansı ile damga vurdu

24 Ağustos 2025
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya ile karşılaştı. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0 gibi rahat bir skorla kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı setleri 25-18, 25-20 ve 25-23 kazanarak İspanya'yı mağlup etti. Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izleyenler arasındaydı. Bu galibiyetle birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubunda liderlik yolunda çok önemli bir adım atmış oldu. Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında yarın saat 15.30'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan lider çıkma yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor

FİNAL İÇİN 7 MAÇ VAR
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, İspanya karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne galibiyetle başlamanın önemine vurgu yapan Santarelli, oyuncularının maça olan yaklaşımından memnun olduğunu ifade etti. "Yarın Bulgaristan maçı hakkında düşünmeye başlayacağız" şeklinde konuşan Santarelli, turnuvanın kısa sürede tamamlanacağına dikkat çekerek, "Uzun bir turnuva değil, finale ulaşmak için 7 maç var" ifadelerini kullandı.

