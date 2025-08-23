PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Tielemans transferi için Aston Villa’nın kapısını zorluyor

F.Bahçe, Tielemans için 40 milyon euro’luk yüksek bonservis talebine rağmen şartları zorluyor. Alvarez’in kiralık gelmesinin, bu kritik transferde avantaj olarak görüldüğü öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ağustos 2025
Fenerbahçe Tielemans transferi için Aston Villa’nın kapısını zorluyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Aston Villa'nın 38 milyon euro piyasa değerine sahip yıldızı Youri Tielemans için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorladığı öğrenildi. İngiliz kulübünün, 28 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu için 40 milyon euro bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında. Sarı-Lacivertliler ise bu transferi gerçekleştirebilmek adına ilk adım olarak Edson Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna kattı ve bütçesini rahatlattı. Aston Villa ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Tielemans'ın bonservisiyle birlikte satın alınması planlanıyor.

ÇOK DAYANIKLI
1.77 boyundaki oyuncu, Belçika Milli Takımı'nda 77 kez forma giyerek 10 gol kaydetti. Fiziksel dayanıklılığı ve yüksek kondisyonuyla sahadayken temposunu düşürmeyen Tielemans, hem top kapmada hem de hızlı hücumda verdiği destekle dikkat çekiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Tel Aviv’de sirenler çalıyor! Yemen İsrail’e füze ateşledi | Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı
Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?
Türkiye’nin dört bir yanında peş peşe orman yangınları... | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
ABD Başkanı Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşı için iki haftalık süre değerlendirmesi
Zengezur Koridoru’nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Süleymaniye’de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte
Beşiktaş’ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Trump Gizli Servis korumasını kaldırmıştı! FBI Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi
Edson’dan sonra sıra onda! Fenerbahçe’den sürpriz hamle
İş insanı Halit Yukay’ın kaybolduğu kazada flaş gelişme | Kriminal inceleme çarpıcı eşleşme! Delilin rotası: Arel 7 | Tatlıtuğ ifade verdi
Mourinho’dan sürpriz tercih! Kocaelispor maçı 11’ini belirledi
Başkan Erdoğan’dan şehit Nurettin Tokyürek’in ailesine mektup: Şehitlerimizin ruhlarını ve gazilerimizi incitecek adım atmadık atmayız
Ekosistem’deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız’ın ev hapsi kaldırıldı
Barış Alper Yılmaz’ın menajerinden Galatasaray’a yalanlama!
İslam İşbirliği Teşkilatı Ankara liderliğinde Gazze için toplanıyor
BM resmen ilan etti! İsrail Gazze’de kıtlığı silah olarak kullanıyor | İngiltere: Bu ahlaki rezalettir
Kafes dövüşü iptal! Elon Musk 100 milyon dolarlık OpenAI ihalesi için Mark Zuckerberg’den yardım istedi
Trump’tan CIA’e Russiagate darbesi! Kritik isim görevden alındı
Son dakika: Rekabet Kurulu’ndan Google’a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında
İBB soruşturması CHP’nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit’in Kılıçdaroğlu çekiliyor paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi