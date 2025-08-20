SON DAKİKA
Fenerbahçe Dorgeles Nene’yi transfer etti: Kerem Aktürkoğlu için görüşmeler sürüyor

Salzburg’dan Nene’yi 15 milyon euro bonservis+5 milyon euro bonusla 5 yıllık kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, dün İstanbul’da Benfica ile son görüşmeler i yaptı. Kerem Aktürkoğlu’nun transferi de bitiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Salzburg forması giyen 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi dün gece İstanbul'a getirdi. Genç oyuncu için Avusturya ekibine 15 milyon euro bonservisin dışında 5 milyon euro da bonus ödenecek. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık resmi sözleşmeye imzayı attı. Fenerbahçe'nin kanat transferi için gündemindeki bir başka isim olan Kerem Aktürkoğlu transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Benfica'ya 22,5+2,5 milyon euro bonus şeklinde bir teklif yapan ve dün maç için İstanbul'a gelen Portekiz ekibinin yöneticileriyle son görüşmelerini yapan Fenerbahçe yönetiminin transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor. KADRODA YER ALDI AMA...

Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosunda yer alan Kerem Aktürkoğlu'nun da iki takım arasında anlaşma sağlanmasından dolayı bugün oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Genç yıldız 5 yıllık imza attı.

