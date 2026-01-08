Şam SDG'yi vurdu ses Barzanilerden geldi! "Kuzu postundaki çakal" renk verdi: Mesud Barzani elebaşı Abdi'ye siper oldu





SURİYE'DE 'IKBY' HAYALİ



Nitekim Barzaniler, SDG elebaşı Mazlum Abdi ile "Suriye'de IKBY modeli" üzerinde duruyor. Siyasi ve diplomatik her türlü imkan sağlıyor. Geçtiğimiz aylarda Duhok'ta Abdi'ye kravat taktırıp meşrulaştırmaya kalkan Barzaniler olmuştu.



Mesud Barzani, SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve ENKS heyetini kabul etmiş, Barzani ailesi tarafları "Adem-i Merkeziyetçi" yapıya teşvik etmişti.









NEÇİRVAN BARZANİ'DEN SDG'YE "SİLAH BIRAKMAYIN" AKLI



IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, "Yönetimin adem-i merkeziyetçi olması Suriye için hayati önem taşıyor" demeci vermişti. Aynı Barzani SDG'ye "silah bırakmayın" aklı verip "Entegrasyon garantisi olmadan YPG'nin silah bırakması beklenemez" demişti.







Barzaniler ile yaptığı görüşme sonrası ENKS Başkanı İsmail alenen "Suriye ya bölünecek ya da ademi merkeziyetçi bir siyasete sahip olacak" şeklinde tehditler savurmuştu.







SDG BARZANİ'DEN DESTEK İSTEDİ



ABD'den umduğu desteği bulamayan SDG'lilerin sığındığı liman ise Barzaniler oldu.



SDG'nin sözde Şeyh Maksud ve Eşrefiye Mahalleleri Meclisi Eş Başkanı Nuri Şeyho, Barzani medyası Rudaw'da Barzani'ye yardım çağrısında bulundu.



Şeyho, "Başkan Mesud Barzani'den Şeyh Maksud ve Eşrefiye'yi desteklemesini istiyoruz" dedi.