Şam SDG'yi vurdu ses Barzanilerden geldi! "Kuzu postundaki çakal" renk verdi: Mesud Barzani elebaşı Abdi'ye siper oldu
Suriye'de entegrasyon masasını deviren SDG oldu. Şam'ın "Meşru hedefimizdir" deyip SDG'ye operasyon başlatması sonrası Barzanilerin maskesi bir kez daha düştü. KDP Başkanı Mesud Barzani "soykırım" yalanına sığınarak SDG'ye siper oldu. Nitekim daha önce Ferhat Abdi Şahin'e "Silah bırakmayın" aklı verip "adem-i merkeziyetçiliğe" teşvik eden yine Barzaniler olmuştu. Öte yandan SDG'li Nuri Şeyho da Barzani medyasında Barzani'den yardım istedi.
Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'nın yükümlülüklerini yerine getirmeyen SDG, Şam'daki entegrasyon görüşmeleri sonrası Halep'e saldırdı.
SDG'nin sivilleri hedef alarak müzakere masasını devirmesi sonrası Şam harekete geçti. Suriye ordusu "Meşru hedefimizdir" deyip SDG mevzilerini ablukaya aldı.
Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken SDG bölgeden ayrılan sivillere bile saldırdı.
Ordu ve SDG arasında şiddetli çatışmalar aralıksız sürüyor.
MANEVRA ALANI DARALAN SDG TEHDİDE SARILDI: SURİYE AÇIK SAVAŞ ALANINA DÖNECEK
Öte yandan Paris'teki Suriye-ABD-İsrail müzakeresiyle SDG'nin manevra alanı daraldı. Suriye ordusunun Halep'teki operasyonuyla iyice köşeye sıkışan SDG, "Suriye açık savaş alanına dönecek" şeklinde tehditler savurdu.
SDG elebaşı İlham Ahmed, "Şam müzakerelere yaklaşmıyor. Suriye Savunma Bakanlığı bize savaş ilan etti" açıklamasında bulundu. Bölgede "maşalığını" yürüttükleri güç odaklarından yardım dilendi.
Daha önce "savaşa hazırlanıyoruz" beyanında bulunan SDG'nin bir diğer elebaşı Sipan Hamo, "Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahalleleri direnişin kaleleri olmaya devam edecek" dedi.
PYD'nin sözde eş başkanı Foza Yusuf ise "Kendimizi savunacağız" açıklamasıyla SDG terörüne destek verdi.
Halep'teki ortaya çıkan tablo sonrası Barzaniler tutumu ise şaşırtmadı.
BARZANİLER SDG'YE ARKA ÇIKTI: "SOYKIRIM" YALANI
Suriye'de SDG'ye "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında özerklik isteyen Barzaniler, SDG'ye yönelik Halep operasyonunu "Kürt Soykırımı" diye pazarlamaya kalktı.
KDP Başkanı Mesud Barzani, "Halep'te şu anda mevcut olan tehlikeli durum, savaş ve şiddet büyük bir endişe kaynağıdır, sivil halkın ve masum vatandaşların hayatı üzerinde bir tehlike oluşturmuştur. Bölgede Kürtlere karşı bir etnik temizlik tehdidi bulunuyor" dedi.
Barzani'nin iddiasının aksine Halep'te sivilleri hedef alıp müzakere masasını deviren unsur SDG. 10 Mart Mutabakatı'nın yükümlülüklerini yerine getirmeyip kabul edilemez taleplerle entegrasyondan kaçan da SDG.
SURİYE'DE 'IKBY' HAYALİ
Nitekim Barzaniler, SDG elebaşı Mazlum Abdi ile "Suriye'de IKBY modeli" üzerinde duruyor. Siyasi ve diplomatik her türlü imkan sağlıyor. Geçtiğimiz aylarda Duhok'ta Abdi'ye kravat taktırıp meşrulaştırmaya kalkan Barzaniler olmuştu.
Mesud Barzani, SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve ENKS heyetini kabul etmiş, Barzani ailesi tarafları "Adem-i Merkeziyetçi" yapıya teşvik etmişti.
NEÇİRVAN BARZANİ'DEN SDG'YE "SİLAH BIRAKMAYIN" AKLI
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, "Yönetimin adem-i merkeziyetçi olması Suriye için hayati önem taşıyor" demeci vermişti. Aynı Barzani SDG'ye "silah bırakmayın" aklı verip "Entegrasyon garantisi olmadan YPG'nin silah bırakması beklenemez" demişti.
Barzaniler ile yaptığı görüşme sonrası ENKS Başkanı İsmail alenen "Suriye ya bölünecek ya da ademi merkeziyetçi bir siyasete sahip olacak" şeklinde tehditler savurmuştu.
SDG BARZANİ'DEN DESTEK İSTEDİ
ABD'den umduğu desteği bulamayan SDG'lilerin sığındığı liman ise Barzaniler oldu.
SDG'nin sözde Şeyh Maksud ve Eşrefiye Mahalleleri Meclisi Eş Başkanı Nuri Şeyho, Barzani medyası Rudaw'da Barzani'ye yardım çağrısında bulundu.
Şeyho, "Başkan Mesud Barzani'den Şeyh Maksud ve Eşrefiye'yi desteklemesini istiyoruz" dedi.
SURİYELİ KÜRTLER: SDG BİZİ TEMSİL ETMİYOR
Barzaniler SDG üzerinden Suriye'de IKBY modeli tesis etmeye kalkarken Suriyeli Kürtler "SDG bizi temsil etmiyor" diyor.
Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası 10 Mart 2025'te imzalanan ve tüm askeri, güvenlik ve idari güçlerin Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesini, silahın yalnızca devletin elinde bulunmasını öngören anlaşmanın, PKK/YPG tarafından uygulanmadığı söylüyor.
Son olarak Halep'te Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki sivillerin rehin alınarak siyasi baskı unsuru olarak kullanıldığına işaret edilen açıklamada, "Suriyeli Kürt Bağımsızlar Birliği, SDG meselesinin Kürt davasıyla ilgisi olmadığını, bunun tamamen güvenlik ve askeri bir sorun olduğunu, sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasının uluslararası hukuka göre suç teşkil ettiğine vurgu yapıyor." denildi.