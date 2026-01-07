CANLI | Terör örgütü SDG'ye operasyon! Suriye ordusu harekata başladı

SDG SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

PKK/YPG terör örgütünün Suriye’deki uzantısı olan SDG milisleri tarafından sistematik bir şekilde başlatılan saldırılar zincirinin bir sonucu olarak, Suriye’nin ikinci büyük şehri Halep’te, 6 Ocak’ta gerilim tırmandı. Suriye hükümetinin SDG/PKK ile diyalog ve uzlaşı kapısını açık tutulmakla birlikte, provokasyonlara ve saldırılara karşı gereken her türlü yanıt vermeye devam edeceği kaydediliyor.





SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR



SDG unsurları, kontrol altında tuttukları Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden, Suriye Ordusu mevzilerinin yanı sıra, Suriye Hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim alanlarını, kamu kurumlarını ve kritik altyapı tesislerini hedef alan yoğun topçu ateşi, havan, roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi. Bu saldırılar özellikle; şehir merkezindeki konutları, hastane ve sağlık merkezlerini, okul ve diğer eğitim kurumlarını, Tarım Müdürlüğü gibi kamu binalarını etkiledi. Bu terör saldırıları sonucunda; 3 asker şehit oldu, çok sayıda asker yaralandı. 2’si kadın en az 3 sivil hayatını kaybetti, çocuklar dahil çok sayıda sivil yaralandı. Tarım Müdürlüğü’nde çalışan 9 kamu görevlisi de yaralandı.





AYRILIKÇI EMELLERİ İÇİN PLANLI PROVOKASYON



Suriye Ordusu, yalnızca meşru müdafaa hakkı kapsamında ve saldırıların kaynaklandığı noktaları hassas bir şekilde hedef alarak karşılık verdi. Suriye Ordu Birimleri, sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösterdi. Bu provokasyonların, Suriye’nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit ettiği ve SDG/PKK terör örgütünün ayrılıkçı emellerini gerçekleştirmeye yönelik planlı bir girişim olduğu değerlendiriliyor.



REJİM KALINTILARINI DESTEKLEDİLER



Suriye hükümeti, gerek Halep özelinde gerekse Suriye genelinde SDG ile uzlaşılmış bir çözüme varılması amacıyla bugüne kadar pek çok girişimde bulunmuş, iyi niyetle yoğun çaba sarf etti. Bu kapsamda, en son 4 Ocak 2026 tarihinde Şam’da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda da entegrasyon ve barışçıl çözüm yolları müzakere edildi; ancak SDG tarafının samimi bir yaklaşım sergilememesi nedeniyle somut bir çözüme ulaşılamadı. Örgüt, rejim kalıntılarını desteklemeye devam etti, Suriye devleti ve halkı aleyhine faaliyet gösterdi.Son dönemde imzalanan ateşkes anlaşmalarını ve diyalog süreçlerini ihlal eden bu saldırılar, örgütün barış ve entegrasyon süreçlerine bağlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu.





GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bu yaşananlar sonucunda; Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresi geçici olarak kapalı askeri bölge ilan edildi, sivillerin güvenliği için tahliye koridorları açıldı ve tahliye işlemleri başlatıldı. Şehirdeki okullar, kamu kurumları ve bazı ulaşım hatları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.





PROVOKASYONLARA YANIT VERİLMEYE DEVAM EDİLECEK



Suriye hükümetinin, etnik ve mezhepsel köken ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya kararlı olduğu ve terör örgütlerinin bu tür saldırıları karşısında ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma hakkını sonuna kadar kullanacağı belirtiliyor. Suriyeli Kürtlerin de Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğu, sivil halkın güvenliğinin sağlanması Suriye Ordusu ve güvenlik güçlerinin temel önceliği olduğu anlayışıyla hareket edilecek.

Suriye hükümeti, SDG/PKK ile diyalog ve uzlaşı kapısını açık tutulmakla birlikte, provokasyonlara ve saldırılara karşı gereken her türlü yanıt vermeye devam edecek.Suriye hükümeti, uluslararası toplumun, SDG/PKK terör örgütüne verdiği desteği gözden geçirmesini ve Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini bekliyor.