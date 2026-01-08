Elazığ, Muş ve Hakkari'de eğitime kar engeli! 9 Ocak 2026 okul tatili olan iller
Yurt genelinde etkili olan dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli, Muş ve Hakkari illerinde 9 Ocak 2026 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Meteoroloji'nin 63 il için "sarı kodlu" uyarı yapmasının ardından, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riski taşıyan diğer illerde de gözler valiliklerin son dakika açıklamalarına çevrildi.
Meteoroloji'nin 63 il için fırtına ve kar uyarısı yaptığı 9 Ocak Cuma günü, Hakkari, Muş ve Tunceli'de okullar tatil edildi; İstanbul ve Ankara'da ise şu an için derslerin yapılacağı bildirildi.
9 OCAK CUMA GÜNÜ OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER
Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki üç ilimizde valilik kararıyla okullar tatil edildi:
- Bingöl (Karlıova): Karlıova Kaymakamlığı, ilçede devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı 9 Ocak Cuma günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
- Elazığ: Valilik, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki MEB ve Aile Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve çocuğu kreşe giden personel idari izinli sayılacak.
-
Tunceli: Valilik, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreşe giden kadın çalışanlar idari izinli sayılacak.
-
Muş: Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli kar yağışı ve yüksek kesimlerdeki çığ riski sebebiyle il genelinde 9 Ocak Cuma günü okulların tatil edildiği bildirildi. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel de idari izin kapsamına alındı.
-
Hakkari: Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Hakkari genelinde de eğitime 1 gün ara verildi. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) dahil tüm eğitim süreçleri durdurulurken, kronik hastalığı olan personel idari izinli sayıldı.
-
Kocaeli (Darıca): Fırtına nedeniyle hasar gören 5 okulda tedbir amaçlı eğitime ara verildiği öğrenildi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Durum: Okul Var mı?
Büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli, "Yarın okul var mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte büyük illerdeki güncel durum:
-
İstanbul: İstanbul Valiliği'nden henüz resmi bir tatil açıklaması gelmedi. Meteoroloji, şehirde kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı yapsa da şu an için eğitim-öğretim takvimi normal seyrinde devam ediyor.
-
Ankara: Başkentte soğuk hava etkisini sürdürürken, Valilik kanadından okulların tatil edildiğine dair bir bilgilendirme yapılmadı.
-
Diğer İller: Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Van gibi yoğun kar yağışı altındaki illerde değerlendirmeler sürüyor. Yerel bazda kaymakamlıkların veya valiliklerin gece saatlerinde yeni açıklamalar yapması bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN 63 İL İÇİN KRİTİK UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ocak Cuma günü için aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 63 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı.
9 Ocak Cuma Günü Meteorolojik Uyarı Verilen İller Listesi
|Bölge
|Uyarı Verilen İller
|Beklenen Hava Olayı
|Marmara
|İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Bilecik
|Şiddetli Fırtına ve Kuvvetli Sağanak
|Ege
|İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya
|Kuvvetli Rüzgar ve Yerel Yağışlar
|İç Anadolu
|Ankara, Konya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Karaman, Çankırı, Yozgat
|Fırtına, Buzlanma ve Don Olayı
|Akdeniz
|Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Burdur, Isparta, Kahramanmaraş
|Şiddetli Yağış ve Fırtına
|Karadeniz
|Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt
|Fırtına, Kar Yağışı ve Çığ Riski
|Doğu Anadolu
|Erzurum, Erzincan, Muş, Hakkari, Van
|Yoğun Kar Yağışı, Çığ ve Tipi