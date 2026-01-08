Dışişleri’nden Kıbrıs tepkisi: O ifadeler yok hükmünde!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, AA "ASIL İŞGAL 1963'TEKİ GASPTIR!" Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, etkinlikte Kıbrıs Adası'na ilişkin kullanılan "işgal", "istila" ve "bölünme" ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu söylemleri reddettiklerini ifade etti. Söz konusu ifadelerin Ada'daki tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmadığını vurgulayan Keçeli, Ada'daki tek "işgal'in, Kıbrıs Rum tarafının 1963 yılında Anayasa'yı ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ihlal ederek ortaklık devletinin makamlarını gasp etmesinden kaynaklandığını kaydetti.

Türkiye'den AB'ye Kıbrıs tepkisi, AA

AB SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE TARAFSIZ DEĞİL

AB yetkililerinin Kıbrıslı Türklerin varlığını görmezden gelen yaklaşımının, Birliğin savunduğunu iddia ettiği temel insani değerler açısından çifte standart oluşturduğunu ifade eden Keçeli, Kıbrıs Rum tarafının ise kamuoyuna verilen taahhütlerin aksine, AB Dönem Başkanlığı'nı başından itibaren Kıbrıs meselesine ilişkin çarpık söylem ve uzlaşmaz tutumlarını yansıtmak amacıyla kullandığını belirtti. Bu durumun, AB'nin Kıbrıs meselesinin çözümünde neden tarafsız ve yapıcı bir aktör olamadığını açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.