AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özel'e sert tepki! 500 bin TL'lik tazminat davası açıldı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile meşruiyet pazarlığı yaptığı iftirasını ortaya atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çelik, "Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP'li Özel'in akıl dışı ithamlarına 500 bin TL'lik tazminat davası açıldığını bildirdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yalan ve iftiralarla hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Çelik, "Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır." dedi.
Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları bir kere daha siyasi alanın dışına çıkmıştır. Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün "yalan siyaseti"nde yeni bir rekor kırıyor.
Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır.
Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir.
Türkiye'de ve dünyada Özgür Özel'in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi yoktur.
Özgür Özel'in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok.
Cumhurbaşkanımızın iradesini, bölgesel ve küresel karşısındaki yaklaşımını anlaması mümkün olmadığı için yaptığı tek iş iftira kampanyasıdır.
Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel'in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır."
CHP'Lİ ÖZEL'İN AKIL DIŞI İTHAMLARINA 500 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP'li Özel hakkında 500 bin TL'lik tazminat davası açıldığını bildirdi.
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Aydın şu ifadeleri kullandı:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Ocak 2026 tarihinde Beykoz'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada
Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri, akıl dışı ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.
Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."
CHP'Lİ ÖZEL'DEN ALÇAK İFTİRA
Partisinin dün Beykoz'daki mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile meşruiyet konusunda pazarlık yaptığı yalanını ortaya çıktı. Silivri'de tutuklu bulunan yolsuzluk çetesinin elebaşı CHP'li İmamoğlu'nu sürekli ziyaret eden Özel, "Erdoğan - Trump ilişkisi Türkiye için büyük bir tehdittir. Erdoğan Trump'tan Türkiye için değil, kendisi için bir gelecek talep etmektedir. Kendi şahsı için korkmakta, şahsi beklentilerini konuşmaktadır. Mal varlığıyla tehdit edilmekte, Trump'ın oğluyla pazarlık etmekte, ülkenin varlıklarını Amerika'ya peşkeş çekmekte, Amerika'dan icazet, cesaret ve güya meşruiyet almaktadır. Buradan Erdoğan'a söylüyorum: Ne Junior Trump'tan, ne baba Trump'tan, meşruiyet alacaksan Beykoz'dan, Beykoz'dan, Beykoz'dan." ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.