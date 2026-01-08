Meteoroloji sarı kodla uyardı: İstanbul dahil 63 ilde fırtına, yağış ve kar alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 63 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve don riskine karşı birçok bölgede dikkatli olunması istendi. İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağış öngörülüyor.
Yağışlar Yer Yer Kuvvetlenecek
Yağışların; yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla kuzeybatı bölgelerin yükseklerinde ise karlakarışık yağmur ve kar görülecek. Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz çevreleri ile Konya'nın güney ve batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Fırtına Uyarısı: Rüzgar Güneyden Esecek
Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde rüzgar hızının daha da artabileceği belirtiliyor.
Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.
İstanbul İçin Peş Peşe Uyarılar
İstanbul Valiliği, kentte beklenen hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarılarda bulundu.
Perşembe Günü Fırtına ve Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;
08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren rüzgârın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Aynı gün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Cuma Sabahına Dikkat
Sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği cuma sabah saatlerinde, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi. Ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
AKOM'dan Kış Havası Değerlendirmesi
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da perşembe sabahından itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Lodosun etkisini artırarak sürdürmesinin, gece saatlerinden itibaren yağış geçişlerinin görülmesinin ve perşembe sabahı fırtınanın etkili olmasının öngörüldüğü aktarıldı.
AKOM'un değerlendirmesine göre, hafta başından bu yana 15-18 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe günü itibarıyla 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 16-23 Ocak tarihleri arasında ise normallerin 1-3 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Yetkililer, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların güncel uyarıları takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
Meteoroloji'den 63 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini ilgilendiren yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde 63 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Riskli görülen iller kamuoyuyla paylaşıldı.
Sarı Kodlu Uyarı Verilen İller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı listeye göre sarı kodla uyarılan iller şu şekilde:
Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova ve Düzce.
8 OCAK PERŞEMBE İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, gece saatlerinden sonra doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Bölgenin batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa: Çok bulutlu, sağanak yağışlı. Gece saatlerinden sonra yükseklerde karla karışık yağmur ve kar.
Çanakkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yerel kuvvetli.
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yerel kuvvetli.
Kırklareli: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yerel kuvvetli.
EGE BÖLGESİ YAĞIŞA DOYACAK
Ege genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava bekleniyor. Yağışların sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.
Afyonkarahisar: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, gece yükseklerde karla karışık yağmur ve kar.
Denizli: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yerel kuvvetli.
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yerel kuvvetli.
Muğla: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yerel kuvvetli.
AKDENİZ'DE SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ
Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Batı Akdeniz'de yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Adana: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yerel kuvvetli.
Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Isparta: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yerel kuvvetli.
İÇ ANADOLU'DA YAĞMUR YÜKSEKLERDE KAR
İç Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde yağmur ve sağanak görülürken, Sivas çevreleri ile kuzeybatı kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Konya'nın güney ve batısında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli esecek.
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece yükseklerde karla karışık yağmur ve hafif kar.
Eskişehir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece yükseklerde karla karışık yağmur ve hafif kar.
Kayseri: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar.
Konya: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur, güney ve batı yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar.
KARADENİZ'DE YAĞIŞ VE FIRTINA ETKİLİ
Batı Karadeniz'de yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek.
Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur, gece yükseklerde kar.
Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur, gece yükseklerde karla karışık yağmur ve kar.
Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu.
Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu.
Orta ve Doğu Karadeniz'de yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur beklenirken rüzgar yer yer fırtına seviyesine çıkacak. İç kesimlerde buzlanma, pus ve sis görülecek, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur.
Rize: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur.
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur.
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur.
DOĞU ANADOLU'DA KIŞ ŞARTLARI
Doğu Anadolu genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli eserken, bölgede buzlanma, don, pus ve sis görülecek. Doğunun yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ riski bulunuyor.
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar.
Kars: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar.
Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar.
Van: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA GECE YAĞIŞI
Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava beklenirken, gece saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Bölge genelinde buzlanma ve don riski bulunuyor.
Batman: Parçalı bulutlu.
Diyarbakır: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur.
Gaziantep: Parçalı bulutlu, gece yağmur ve karla karışık yağmur.
Mardin: Parçalı bulutlu.