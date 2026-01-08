Meteoroloji sarı kodla uyardı: İstanbul dahil 63 ilde fırtına, yağış ve kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış birçok bölgede etkisini artıracak (Takvim Foto Arşiv)

Yağışlar Yer Yer Kuvvetlenecek

Yağışların; yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla kuzeybatı bölgelerin yükseklerinde ise karlakarışık yağmur ve kar görülecek. Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz çevreleri ile Konya'nın güney ve batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Fırtına Uyarısı: Rüzgar Güneyden Esecek

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde rüzgar hızının daha da artabileceği belirtiliyor.